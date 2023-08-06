大馬警察自爆被怪聲纏8年　首度拍到「鬼影」！400萬人嚇壞

▲馬國警察自爆夜間巡邏時撞鬼。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名警察在網路上發布了一段令人毛骨悚然的影片，稱自己在夜間巡邏時遇到了「女鬼」。他說這不是他第一次聽到怪聲，但這次卻意外目睹了白色身影飄在空中。

根據當地媒體報導，一段14秒的Tiktok影片引起網友關注，影片中居然看見一個身穿白衣的女子，陰森森的站在暗夜中，披頭散髮的模樣頗為嚇人，而據拍下影片的馬來西亞警察依馬克所稱，他在巡邏時意外目睹「女鬼」，趕緊拍下影片作為佐證。

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▲馬國警察巡邏時聽見怪聲，意外拍到詭異的白衣女子身影。（圖／翻攝抖音@ikhmal24434）

據依馬克透露，工作8年期間，他們常在清晨或深夜巡邏時聽到怪聲，長輩們也說過這裡有女鬼出沒。那天凌晨2點，他們開車靠近灌木叢，聽見「嗚⋯⋯嗚⋯⋯」的聲音，像是貓頭鷹的叫聲，當車子愈來愈靠近鬼聲處，沒想到竟然看到一個白色身影飄在空中。

依馬克強調，他不是想要嚇人或造假，只是想提醒大家不要害怕這種情況，而這段14秒的鬼影畫面在網路一曝光，隨即吸引超過4百萬人次觀看。

@ikhmal24434 Kuatkan semangat sahabat seangkatan, nawaitu kita cari rezeki, dia pun mahluk allah jugak. Untuk adik adik Baru benda ni normal . ♬ Horror Music(907870) - Pavel





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