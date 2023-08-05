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台東8／3-11／30藝術共創《眾聲象》特展

▲藝術家進行作品的分享，吸引觀展者聆聽屬於成功的聲音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲藝術家進行作品的分享，吸引觀展者聆聽屬於成功的聲音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023年「交會地方。藝駐共創」復返到成功，由台東縣政府、成功鎮原住民文物館與駐地藝術家蔡坤霖偕手共創，首場「《眾聲象》成功藝術駐地共創特展」開幕典禮，日前在成功鎮原住民文物館熱鬧開展，展期自8月3日至11月30日。

文化處長李吉崇表示，台東美術館以「交會地方。藝駐共創」為核心，媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫，今年邁入第3年，去年與成功鎮原住民文物館合作，透過與長期致力於成功文史會整採集的成功鎮公所攜手努力，才有精采的作品呈現。藝術駐地的形式非常多元，我們從中嘗試找出更多樣貌與可能，透過藝術與地方共同交會出更多復返的多元路徑，這次展出作品非常精彩，民眾千萬不要錯過。

▲藝術家進行作品的分享，吸引觀展者聆聽屬於成功的聲音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處指出，特展呈現藝術家蔡坤霖於成功駐地期間，透過聲音採集、文獻爬梳與實地走訪並進行藝術媒材轉譯成果，完成〈水景成功〉、〈madawdaw遊歷圖〉、〈新港山〉、〈象鼻號錄音浮具與抽水塔紀錄〉4件作品，作品非常獨特，是國內少數利用水管進行聲音的塑型與傳遞，讓觀展者精神聚焦聲音，讓聲音與記憶交疊，勾勒出形象。透過文獻與實地走訪，將成功的歷史記憶與生活日常，刻在木板進行拓印，呈現在地景象及人文風貌，現場觀眾驚嘆不已。

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