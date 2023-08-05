忠貞市場越南法國麵包...累計340人中招　院方：「這2種病毒」惹禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢忠貞市場8月2、3日傳出食物中毒個案，桃園市衛生局調查指出，不少消費者購買某法國麵包攤商食品導致不少消費者出現腹瀉、嘔吐等食物中毒不適症狀，經調查後截至今（5）日中午為止，不適個案增至340人，其中就醫有235人，其中13名住院者仍有發燒腹瀉等症狀。醫院通報院方人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒，衛生局已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，檢驗結果最快下週出爐。

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，但業者已暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，並到法國麵包業者住處、廚房採集食材等樣本。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，這次可疑食品為越南法國麵包之製備食材，包括滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、滷汁、辣椒等，衛生局稽查人員採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用之同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）、人體檢體11件（個案、廚工）等總計21件，待下週檢驗報告結果出爐後，再進一步後續處辦。

衛生局也指出，今天稽查人員會同市府法務局消保官到忠貞市場查核，該攤商並未營業，餐點備製場所亦無相關食材原料，衛生局呼籲業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業，倘經查獲不遵行暫停作業者，將依違反食品安全衛生管理法第47條第13款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲桃園市衛生局稽查人員今天會同消保官赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，業者並未營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，衛生局強調，業者製售食品應投保產品責任險，如未依規定係違反食品安全衛生管理法第13條之規定，將依同法第47條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。消費者如有進食該攤製售食品而衍生食物中毒之消費爭議，市府法務局已要求業者應即刻聯繫食用引發不適消費者，以追蹤後續治療及恢復狀況，並就醫療費用負擔或補償方案溝通處理，桃園市政府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理之消費者，可撥打「1950」向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助確保市民消費權益。