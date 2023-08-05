　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忠貞市場越南法國麵包...累計340人中招　院方：「這2種病毒」惹禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢忠貞市場8月2、3日傳出食物中毒個案，桃園市衛生局調查指出，不少消費者購買某法國麵包攤商食品導致不少消費者出現腹瀉、嘔吐等食物中毒不適症狀，經調查後截至今（5）日中午為止，不適個案增至340人，其中就醫有235人，其中13名住院者仍有發燒腹瀉等症狀。醫院通報院方人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒，衛生局已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，檢驗結果最快下週出爐。

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，但業者已暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，但業者已暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，並到法國麵包業者住處、廚房採集食材等樣本。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，並到法國麵包業者住處、廚房採集食材等樣本。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，這次可疑食品為越南法國麵包之製備食材，包括滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、滷汁、辣椒等，衛生局稽查人員採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用之同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）、人體檢體11件（個案、廚工）等總計21件，待下週檢驗報告結果出爐後，再進一步後續處辦。

衛生局也指出，今天稽查人員會同市府法務局消保官到忠貞市場查核，該攤商並未營業，餐點備製場所亦無相關食材原料，衛生局呼籲業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業，倘經查獲不遵行暫停作業者，將依違反食品安全衛生管理法第47條第13款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲桃園市衛生局稽查人員今天會同消保官赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，業者並未營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局稽查人員今天會同消保官赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，業者並未營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，衛生局強調，業者製售食品應投保產品責任險，如未依規定係違反食品安全衛生管理法第13條之規定，將依同法第47條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。消費者如有進食該攤製售食品而衍生食物中毒之消費爭議，市府法務局已要求業者應即刻聯繫食用引發不適消費者，以追蹤後續治療及恢復狀況，並就醫療費用負擔或補償方案溝通處理，桃園市政府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理之消費者，可撥打「1950」向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助確保市民消費權益。

 【更多新聞】

►4公尺抹香鯨曝屍觀音海灘全身傷　解剖查出死因...就地掩埋

小貨車逆向進停車場「機車剎不住撞上」　女騎士摔車顴骨骨折

租用民宅倉庫販毒　瞎扯「別人拿毒抵債」桃園男遭起訴

 

 

ET快訊
快訊／世大運網球男雙奪金牌！　這一金等了10年
獨／仁愛鄉土石流恐怖視角曝！馬路成蜿蜒泥河
巨大緬甸蟒出沒！　被捕受驚「吐出一隻雞」
2024前哨站！北斗第一家族翻車　顏宏麟當選鎮長
離職才敢說！前員工曝「星巴克隱藏優惠」　一票人驚：現在才知道
越南法國麵包爆食物中毒　增至340人！
快訊／南投仁愛鄉「明天停班停課」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父親節逢立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

終於能喘口氣！西南風趨緩時間出爐　一圖看下周降雨熱點變化

離職才敢說！前員工曝「星巴克隱藏優惠」　一票人驚：現在才知道

忠貞市場越南法國麵包...累計340人中招　院方：「這2種病毒」惹禍

快訊／南投仁愛鄉「明天停班停課」

新北首創校校有雙聯學制　62人獲150萬元獎學金

9人到機場「整團護照卻沒到」　旅行社狂出包！團員怒：關我什麼事

父親節北市發錢了！　55萬人爽領1500元

婦罹帕金森症合併水腦症只能「倒退嚕」　中西醫合療重新向前走

百萬網紅重砲開嗆老高！　點出「聲明一句話」：非常不要臉

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

父親節逢立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

終於能喘口氣！西南風趨緩時間出爐　一圖看下周降雨熱點變化

離職才敢說！前員工曝「星巴克隱藏優惠」　一票人驚：現在才知道

忠貞市場越南法國麵包...累計340人中招　院方：「這2種病毒」惹禍

快訊／南投仁愛鄉「明天停班停課」

新北首創校校有雙聯學制　62人獲150萬元獎學金

9人到機場「整團護照卻沒到」　旅行社狂出包！團員怒：關我什麼事

父親節北市發錢了！　55萬人爽領1500元

婦罹帕金森症合併水腦症只能「倒退嚕」　中西醫合療重新向前走

百萬網紅重砲開嗆老高！　點出「聲明一句話」：非常不要臉

有蜂蜜檸檬泡芙、百香鳳梨千層！　超商「8款水果烘焙甜點」一次吃

父親節逢立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

快訊／許育修、黃琮豪奪網球男雙金牌！　這一金等了10年

越南男子逛夜市險成「失聯移工」　麵店闆娘助警翻譯立大功

南投風災受困洗腎患者　蔡英文：9位都已經聯絡上

明霸克露便橋又被沖毀　議員盼重建時「考量豪大雨因素」

「法鬥坐嬰兒車」遭扔機場　警一查發現離譜真相：主人自己去玩了

台南勞工局通譯教育訓練　提升移工服務品質

「壓塑膠垃圾」下半身捲進破碎機！　日33歲回收廠工人慘死

紅毛猩猩見孕婦貼玻璃「想聽胎兒心跳」　和藹表情好動人

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

沖繩員旅變10天　她哭：想回家

老高YT訂閱數585萬「48%不是人」　真實數字曝

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

DJ SODA廟會嗨翻！爬舞台架喊「我愛高雄」

北市發錢了！　55萬人爽領1500元

越南法國麵包食物中毒案　累計340個案

劇烈大雷雨狂轟！3縣市「警戒1.5小時」

泰國百萬網美現身「一中夜市」打卡

艋舺阿龍炒飯老闆癌逝！享年48歲

更多熱門

相關新聞

桃園60人食物中毒　全吃到這家麵包

桃園60人食物中毒　全吃到這家麵包

桃園市政府衛生局8月3日中午起，陸續接獲醫院及民眾通報，於8月2日至中壢忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀。衛生局統計這2天(8月3、 4日)截至下午6點，共60人通報食品中毒，衛生局至產品製備場所查核，發現該攤商14項食品良好衛生規範準則缺失，已命業者立即暫停作業。

花蓮慶豐年餐廳廚餘惹議　衛生局稽查列7缺失

花蓮慶豐年餐廳廚餘惹議　衛生局稽查列7缺失

屏榮免費篩檢陪老爸度過更年期

屏榮免費篩檢陪老爸度過更年期

微波食物怕致癌？「4大危機」才該小心

微波食物怕致癌？「4大危機」才該小心

高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元

高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元

關鍵字：

忠貞市場越南法國麵包食物中毒個案累積340衛生局

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

老高二度上火線發聲！

八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話6字噹她

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面