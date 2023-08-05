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社會 社會焦點 保障人權

南投仁愛鄉仍有2733戶停電　多處道路中斷影響復電

記者高堂堯、林彥臣／南投報導

卡努颱風帶來豪大雨造成南投縣仁愛鄉成為重災區，使台14線、投83線、投85線、投89線及部分偏遠山區等道路土石流坍方或路基掏空，嚴重影響搶修進度，停電主要集中武界部落約419戶，萬豐、松林及親愛部落約1,025戶，蘆山、精英、都達、靜觀部落約1,226戶，瑞岩、紅香、力行部落約871戶，停電合計約3,541戶。

▲▼南投仁愛鄉仍有2733戶停電，多處道路中斷嚴重影響台電復電進度。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投仁愛鄉仍有2733戶停電，多處道路中斷嚴重影響台電復電進度。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼台電人員入夜後持續搶修武界隧道附近地下電纜施工情形。（圖／台電南投區處提供）

▲台電人員入夜後持續搶修武界隧道附近地下電纜施工情形。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區營業處表示，已在仁愛服務所設置前進指揮官，由於多處道路尚未搶通，僅能以小型工程車及機車查修故障線路設備，台電人員與力行村、萬豐村的村長及村民合力協助清除倒壓供電線路的樹枝，在投89線道路不佳環境下採取人力輕裝分段查修方式，使瑞岩、紅香、力行部落在5日下午3時40分左右已復電808戶剩63戶停電，仁愛地區仍有約2,733戶停電。

▲▼南投仁愛鄉仍有2733戶停電，多處道路中斷嚴重影響台電復電進度。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲台電正從外縣市，動員人力與機具搶修南投仁愛鄉電力。（圖／記者高堂堯翻攝）

台電說，將全力動員包括台中、宜蘭區處支援搶修人力約80名並出動昇空車、吊臂車及小型工程車等20多輛車，晚上預計先進駐清境地區整備待命，明天待道路搶通後，台電將立即派員搶修，在最短時間內儘速復電。

▲▼南投仁愛鄉仍有2733戶停電，多處道路中斷嚴重影響台電復電進度。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲台電人員將在道路搶通後，全力搶修復電。（圖／記者高堂堯翻攝）

針對颱風造成的停電事故，台電表示將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以自來水及通話通信等公用設施為優先安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請受停電影響的民眾能多多體諒。

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