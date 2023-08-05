她目睹南豐村「家園被埋」幸運逃生　勸不走老母親崩潰痛哭

記者林彥臣／綜合報導

受到卡努颱風外圍環流影響，為南投縣仁愛鄉帶來致災降雨，其中南豐村受災尤其嚴重，許多居民搶在土石流來襲前，前往天主堂、活動中心等地避難。但是一位當地居民王小姐目睹自己的家園被土石掩埋，在最後一刻幸運逃生，卻因為勸不走自己的老母親崩潰痛哭。

▲ 南投仁愛大雨成災，一度有60人受困 。（圖／公路總局提供）



南投縣仁愛鄉2天累積雨量突破1000mm，造成台14線66K南豐-76K人止關多處路段坍方及泥流，現場一度有60人受困，並安置於收容中心。

現場初步統計，60人分別安置在71K南豐村臨時收容中心（天主堂）共39人（男18、女21人）、楓林活動中心共5人（男3人、女2人）、南豐村辦公室共11人（男3人、女8人）及香港外籍遊客5人安置於村民家。

根據《三立新聞》報導，當地居民王小姐幸運逃生，卻勸不離堅守家園的老母親，當場落淚表示，「昨天我差點被埋起來，我們三個（人），（土石流）很大，你們就不撤離啊，我難過媽媽就不肯啦，我媽媽不肯她還在那邊。」

▲道路因土石流中斷，公路總局持續派員搶通 。（圖／公路總局提供）



國軍5日已出動300名兵力支援南投災區，持續針對投83線、投89線力行產業道路以及最重要的台14線進行搶通，台14線預定今天下午可以單向通車，預計明天下午5點前全線暢通；投83、89線視狀況，會盡量打通到救援點才會宣布單向通行，部分對外斷聯村落，將由空勤總隊空投物資分送到各村。