　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她目睹南豐村「家園被埋」幸運逃生　勸不走老母親崩潰痛哭

記者林彥臣／綜合報導

受到卡努颱風外圍環流影響，為南投縣仁愛鄉帶來致災降雨，其中南豐村受災尤其嚴重，許多居民搶在土石流來襲前，前往天主堂、活動中心等地避難。但是一位當地居民王小姐目睹自己的家園被土石掩埋，在最後一刻幸運逃生，卻因為勸不走自己的老母親崩潰痛哭。

▲▼ 南投仁愛災情 。（圖／公路總局提供）

▲ 南投仁愛大雨成災，一度有60人受困 。（圖／公路總局提供）

南投縣仁愛鄉2天累積雨量突破1000mm，造成台14線66K南豐-76K人止關多處路段坍方及泥流，現場一度有60人受困，並安置於收容中心。

現場初步統計，60人分別安置在71K南豐村臨時收容中心（天主堂）共39人（男18、女21人）、楓林活動中心共5人（男3人、女2人）、南豐村辦公室共11人（男3人、女8人）及香港外籍遊客5人安置於村民家。

根據《三立新聞》報導，當地居民王小姐幸運逃生，卻勸不離堅守家園的老母親，當場落淚表示，「昨天我差點被埋起來，我們三個（人），（土石流）很大，你們就不撤離啊，我難過媽媽就不肯啦，我媽媽不肯她還在那邊。」

▲▼ 南投仁愛災情 。（圖／公路總局提供）

▲道路因土石流中斷，公路總局持續派員搶通 。（圖／公路總局提供）

國軍5日已出動300名兵力支援南投災區，持續針對投83線、投89線力行產業道路以及最重要的台14線進行搶通，台14線預定今天下午可以單向通車，預計明天下午5點前全線暢通；投83、89線視狀況，會盡量打通到救援點才會宣布單向通行，部分對外斷聯村落，將由空勤總隊空投物資分送到各村。

ET快訊
73歲外送員每天上線13小時！不退休原因曝
南投村民受困2天　求救遺體發臭了
認愛Jisoo後被狂挖黑歷史！　安普賢爆「人品爭議」回應曝光
床單枕頭套「多久洗一次」？答案揭曉
財經網美開噴　老高「比館長好1萬倍」
快訊／李智凱單槓再次完美落地　決賽第6名作收
浴室天花板「冒出2根」嚇壞她　網友一看驚呼：快檢查屋頂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1彰化戰備跑道車禍！2車驚悚追撞　翻滾側翻釀3傷

她目睹南豐村「家園被埋」幸運逃生　勸不走老母親崩潰痛哭

快訊／南投仁愛鄉再傳3村民失聯！　他騎車巡田後離奇消失

南投仁愛鄉仍有2733戶停電　多處道路中斷影響復電

獨／員工撞凹勞斯萊斯不用賠！台中大善人象董癌逝　享年46歲

南投仁愛鄉2天雨量破千　機車接駁洗腎病患下山…5車10人仍受困

南投菁英村「男巡菜園失蹤1天」　村民急組搜救隊...湖邊先救3人

欠3百萬元債務...他慘被押上車　警方以車追人速逮4惡煞

酒駕被吊照10年！男爛醉開車連環撞又落跑　超高酒測值曝

自小客車側翻壓毀分隔島「駕駛消失」　主動到案辯：油門卡住

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

國1彰化戰備跑道車禍！2車驚悚追撞　翻滾側翻釀3傷

她目睹南豐村「家園被埋」幸運逃生　勸不走老母親崩潰痛哭

快訊／南投仁愛鄉再傳3村民失聯！　他騎車巡田後離奇消失

南投仁愛鄉仍有2733戶停電　多處道路中斷影響復電

獨／員工撞凹勞斯萊斯不用賠！台中大善人象董癌逝　享年46歲

南投仁愛鄉2天雨量破千　機車接駁洗腎病患下山…5車10人仍受困

南投菁英村「男巡菜園失蹤1天」　村民急組搜救隊...湖邊先救3人

欠3百萬元債務...他慘被押上車　警方以車追人速逮4惡煞

酒駕被吊照10年！男爛醉開車連環撞又落跑　超高酒測值曝

自小客車側翻壓毀分隔島「駕駛消失」　主動到案辯：油門卡住

滅火器團員升格人夫2個月　楊大正說話了：我退坑又入坑

許維恩產後火速復工　「秀驚人上圍」苦惱：不知要開心還是難過

豪雨道路中斷！南投受困8洗腎患者　林右昌心繫直接掌握處理

國1彰化戰備跑道車禍！2車驚悚追撞　翻滾側翻釀3傷

直升機明運補「2300公斤物資」支援南投仁愛　高雄桃源卻拒收物資

KAWASAKI「新年式ZX-10R」漲7000元！動力配備不變　再添一新色

早就看好曾為聖奪牌！林育信：盼有望拚奧運

MotoGP／收假後首戰「杜卡迪衛星隊穩拿冠亞軍」！英國站周六速報

南投村民受困2天急喊「遺體發臭了」　殯葬隊退冰30小時仍卡在原地

代表台灣摘金別具意義！許育修混雙再拚一金

社會熱門新聞

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

多輛車被沖走！春陽部落1300多人受困　居民：完蛋了

驚悚畫面曝！停車場「路基淘空」懸半空

即／北榮遭傳「抽台人血給美國製毒」！士檢出手了

即／高雄捷運公廁1男亡　警封鎖現場

苗栗暴雨狂轟！苑裡道路遭泥水淹沒

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

17歲女瞞男友約砲　被偷拍裸照逼「3天1次」

黃子佼交保　「王牌女律師」背景曝光

土石流淹沒南投南豐村加油站　泥流灌超商

更多熱門

相關新聞

暴雨重創南投仁愛　再傳3村民失聯　

暴雨重創南投仁愛　再傳3村民失聯　

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉連日降下驚人暴雨，導致鄉內台14線、投83線等一系列重要道路發生坍方或遭土石流侵襲。最新消息指出，仁愛鄉精英村廬山部落傳出有1位林姓村民4日下午騎車巡田後失蹤，另外大同村也有2名村民在工寮失聯，警消與政府人員正在全力搜救中。

曾文水庫3天進帳近1億噸水！蓄水量狂升18％

曾文水庫3天進帳近1億噸水！蓄水量狂升18％

南投仁愛鄉2733戶停電　多處道路中斷

南投仁愛鄉2733戶停電　多處道路中斷

高雄市2行政區　6日停班停課

高雄市2行政區　6日停班停課

即／5縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

即／5縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

關鍵字：

土石流卡努卡努颱風颱風卡努南投仁愛鄉影音

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

越南法國麵包340人中毒　2病毒害的

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話6字噹她

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面