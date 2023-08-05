小貨車逆向進停車場「機車剎不住撞上」　女騎士摔車顴骨骨折

▲桃園市陳姓男子昨天上午駕駛小貨車行經桃園區北埔路送貨時，疑似未注意直行機車，害女騎士當場煞車不及撞上瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（4）日上午駕駛小貨車，行經桃園區北埔路欲進入中正路對象停車場送貨時，未注意直行方向機車，導致直行女騎士剎車不及直接撞上，當場倒地哀嚎；桃園警方到場後除將女騎士送醫治療外，也針對肇事陳姓男子實施酒測，酒測值為零，後續肇事責任則由警方調查釐清中。

▲桃園市一輛小貨車昨天上午行經桃園區北埔路送貨，疑未注意直行機車，雙方發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，32歲的陳姓男子昨天上午10時28分許，駕駛小貨車行經桃園區北埔路，打算進入中正路310號停車場，經過路口時突然衝向對向車道，此時，對方直行的51歲楊姓女騎士剎車不及發生碰撞，楊女當場倒地受傷。

▲桃園市一輛小貨車昨天上午行由桃園區北埔路送貨，未注意直行機車雙方發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方據報到場處理，女騎士顴骨疑似骨折，另外四肢與臉部有擦挫傷，警方立即協助傷者送醫，員警對雙方實施酒測，酒測值均為零，後續肇事責任由警方調查釐清，警方呼籲駕駛人行經路口處時應減速禮讓，以免發生意外事故。