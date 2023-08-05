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租用民宅倉庫販毒　瞎扯「別人拿毒抵債」桃園男遭起訴

▲桃園市邱姓男子去年8月向姓名不詳男子以100萬元購入「3-氧-2苯基丁酸甲酯」等安非他命原料，在大溪區租用倉庫企圖製造，未料遭法務部北機工作站持搜索票查獲。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市邱姓男子去年8月向姓名不詳男子以100萬元購入「3-氧-2苯基丁酸甲酯」等安非他命原料，在大溪區租用倉庫企圖製造，未料遭法務部北機工作站持搜索票查獲。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年8月時，以100萬元向不詳人士購得「3-氧-2苯基丁酸甲酯」等安非他命原料百餘公斤，再向大溪區不知情屋主承租套房與倉庫藏放，隨後在網路上尋找買家販售企圖牟利，法務部北機站獲悉後，向桃園地院聲請搜索票於今年3月間查獲，現場起出近10公斤安非他命原料、夾鏈袋、手套、電子磅秤與監視器等證物；桃檢調查時，邱男坦承持有但否認販售，檢方偵結依毒品危害防制條例將邱男提起公訴。

檢調調查，20歲的邱姓男子去年8月3日間，向姓名不詳男子以100萬元購得「3-氧-2苯基丁酸甲酯」等製造安非他命原料100餘公斤，亦屬列管之第四級毒品，為藏放毒品，在大溪區向不知情屋主租用套房與倉庫，藏放這批毒品原料，並在網路上招攬買家。

法務部北部機動工作站調查員接獲線報後，會同新北市三重警分局等向桃園地院聲請搜索票前往邱男租屋處與倉庫搜查，當場查出13包「3-氧-2苯基丁酸甲酯」原料，總純淨重約87,772.6公克，還有夾鏈袋、鏟子、手套、電子磅秤與監視器等證物。

桃檢複訊時，邱男坦承持有這批安毒原料，但否認有販售等情事，辯稱之前曾聽說這種毒品很好賣，才以100萬元購得原料，但尚未成功賣出等語。但邱男後來又改口稱，是為了幫綽號「小黑」的男子抵還賭債，「小黑」就拿毒品作為抵償，等待「小黑」籌錢還給他贖回毒品原料等語。

檢方認為，根據北機站調查官與警方蒐證查扣毒品原料、夾鏈袋等證物，顯係特意分裝後再向外兜售，本案係尚未售出即被查獲，且現場查扣鏟子上驗出有邱男之DNA，邱男辯詞顯不足採信，檢方偵結依毒品危害防制條例將邱男提起公訴。

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