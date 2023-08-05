　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文批馬政府負債1兆7千億　馬辦回擊：債留子孫！特別預算常態化

▲▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文5日上午赴板橋接雲寺參香致詞時，批評前總統馬英九8年執政後留下約1兆7千億債務，而她執政時才增加4千多億，明年長照服務預算也增到800多億，強調「沒有債留子孫」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑反擊，蔡政府6年透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元，痛批「把特別預算常態化才是真正的債留子孫。」

針對蔡英文稱「沒有債留子孫」，蕭旭岑回應，沒想到蔡英文躲了這麼久沒出現在公眾前，一開口都是謊言。蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫等，舉債20年最高，人盡皆知，已是民間常識，蔡英文還想用話術把債務責任推給馬英九，完全違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。

蕭旭岑指出，由於我國預算制度，特別預算舉債不列入總預算中；因此，許多債務事實上是被蔡政府「藏」了起來，蔡英文可能也是看到下面給的數字，就喜滋滋信口開河。但事實真相是，這七年來政府不斷舉債、編列特別預算，花錢沒有節制，政府負債攀升，早已到達財政危險警戒線。

蕭旭岑指出，2016年中央政府負債總額5兆3393億元，根據財政部預估，2023年度的負債總額將激增達6兆6748億元，今年四月已達6.3兆元，平均每人負擔債務27.1萬元，創下歷史新高。若照財政部預估，蔡英文七年內中央政府負債餘額累增1兆3355億元，即平均每年舉債淨額達1907億元。但蔡英文政府這幾年又多了許多舉債項目，例如紓困與新增軍購預算，執政的最後一個年度將再舉債，對後代子孫來說，面對的將是「無底洞」般的債務。

蕭旭岑提及，尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元，但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。

蕭旭岑強調，蔡英文執政七年，台灣貧富差距越來越大，根據主計總處調查，2021年台灣家庭收支平均每戶可支配所得差距，五等分最高組距與最低組距的落差達六點一五倍，落差創十年新高，代表「富的越富、窮的更窮」。蕭旭岑痛批，蔡政府不斷藉著編特別預算綁樁佈樁，不僅花了台灣人許多冤枉錢，更是一筆爛帳，新生兒數量在蔡英文任內年年創歷史新低，就可反映人民的生活其實過得並不好。

蕭旭岑指出，馬英九前總統卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債占GDP的比率，3年平均降到33%，政府舉債空間有1兆1000億元，與超徵稅捐合計有1兆4000億元。當時的財政部長張盛和因此獲《銀行家》（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

蕭旭岑感嘆，馬政府留下如此豐碩的稅收，民進黨執政後才敢提8900億元的「前瞻基礎建設計畫」，大搞輕軌建設。蕭旭岑透露，馬英九認為，國家領導人的責任，就是要讓政府的財政寬裕，開嗆「蔡英文享用了馬政府的盈餘，居然還有臉回過頭來罵馬前總統，真是徹底污辱台灣人的智慧。」

ET快訊
9人到機場　整團護照卻沒到！
八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話
父親節北市發錢了！　55萬人爽領1500元
高空畫面直擊！橋毀、路基遭掏空　廬山溫泉吊橋下泥沙狂奔
卡努詭異路徑「史無前例」！　髮夾彎轉回沖繩
快訊／南投仁愛鄉「1村民失蹤」！
快訊／南橫落石砸人！　工人當場失去生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇批6座前瞻停車場變「蚊子館」　屏東縣府回應了

「我在家那麼怕陳佩琪」　柯文哲撇仇女：民眾黨普遍女將比男將強

蔡英文批馬政府負債1兆7千億　馬辦回擊：債留子孫！特別預算常態化

南投9位洗腎病患受困　陳建仁：會透過各種方式儘早救援

快訊／發燒流鼻水！台中市長盧秀燕快篩陽確診　現況曝光

卡努農損逾千萬！98%在南投苗栗　農業部列重災區擴大救助

觀察／賴清德三重拜廟人氣旺　社宅政策解釋兩次就怕媒體誤解

鍾東錦出席柯文哲選哲之友會　侯友宜：跟鍾合作很多次了

與柯文哲合體被問「在野合作」　侯友宜：一起為民眾打拼

侯友宜引用蔣渭水一句話　「讓台灣世界立足是他們的夢想」

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

王鴻薇批6座前瞻停車場變「蚊子館」　屏東縣府回應了

「我在家那麼怕陳佩琪」　柯文哲撇仇女：民眾黨普遍女將比男將強

蔡英文批馬政府負債1兆7千億　馬辦回擊：債留子孫！特別預算常態化

南投9位洗腎病患受困　陳建仁：會透過各種方式儘早救援

快訊／發燒流鼻水！台中市長盧秀燕快篩陽確診　現況曝光

卡努農損逾千萬！98%在南投苗栗　農業部列重災區擴大救助

觀察／賴清德三重拜廟人氣旺　社宅政策解釋兩次就怕媒體誤解

鍾東錦出席柯文哲選哲之友會　侯友宜：跟鍾合作很多次了

與柯文哲合體被問「在野合作」　侯友宜：一起為民眾打拼

侯友宜引用蔣渭水一句話　「讓台灣世界立足是他們的夢想」

新北首創校校有雙聯學制　62人獲150萬元獎學金

評價伍茲初登板　丘總談新洋投：類似羅力、布雷克

台積電與亞利桑那州簽協議　接受更嚴格建廠監督

《辯論會》爭議連爆！　陳大天發聲：沒人需要100%了解你

王鴻薇批6座前瞻停車場變「蚊子館」　屏東縣府回應了

趙露思新戲傳9月開拍男主成謎　粉跪求「嘉許哥」陳哲遠二搭

南韓接42起殺人預告！隨機砍人引模仿效應　至少13人被逮

只差半年！海軍淫上士性騷3女「被退伍」月退俸飛了　打官司敗訴

阿根廷半夜發生規模6.2地震　深度近600公里

「我在家那麼怕陳佩琪」　柯文哲撇仇女：民眾黨普遍女將比男將強

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

政治熱門新聞

找工作快來看！起薪最高57K　新北捷運徵才高中畢業就有機會

即／發燒流鼻水！盧秀燕快篩陽確診　現況曝

政媒界預言「郭黃配」？　周玉蔻：柯文哲僅任閣揆兼黨主席

余天當面跟賴清德爭取不分區席次　「年紀大了想當不分區」

曝柯文哲「兩大勝選策略」　沈政男：看黑柯開票夜失望神情不是夢

國民黨「四種藍」搞垮侯友宜民調　沈富雄曝解方：請頭子出來勸說

推人對戰陳玉珍　陳學聖轟柯文哲：「把玩」藍營小雞

柯文哲批蔡政府做假帳　他嘆：得罪20萬公務員跟司法體系

徐巧芯批沙崙科學園區「空城」　他曝當地建設：台北人沒她那麼狹隘

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

藍白砲打前瞻爭議　媒體人點侯友宜「問題所在」：應站上第一線

同台有趣互動曝光！柯文哲準備講稿　侯友宜讚：你好學生

蔡英文批馬政府負債1兆7千億　馬辦回擊：債留子孫！特別預算常態化

觀察／賴清德三重拜廟人氣旺　社宅政策解釋兩次就怕媒體誤解

更多熱門

相關新聞

柯文哲批蔡政府做假帳　他嘆：得罪20萬公務員跟司法體系

柯文哲批蔡政府做假帳　他嘆：得罪20萬公務員跟司法體系

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評，民進黨帳面上看來績效優異，根本是透過特別預算作假帳。民進黨立委林俊憲4日表示，做假帳要坐牢的，這是在指控整個中央政府20萬公務員嗎？林直言，很能找出問題的阿北，去公園樹下走一趟有很多，但今天選的是總統，「連要怎麼做、該怎麼改進都答不了。還是回公園樹下多討教，那些阿北才是真強者。」

拼百萬租屋族受惠　賴清德：社宅+包租代管30萬戶、租金補貼25萬戶

拼百萬租屋族受惠　賴清德：社宅+包租代管30萬戶、租金補貼25萬戶

柯文哲嘆「我不贏台灣會完蛋」　她曝數據：市政都不行還想當總統

柯文哲嘆「我不贏台灣會完蛋」　她曝數據：市政都不行還想當總統

日前首相麻生太郎8／7來台！50年來最高層級

日前首相麻生太郎8／7來台！50年來最高層級

批高雄「集中央寵愛於一身」　賴士葆：公平正義標準何在？

批高雄「集中央寵愛於一身」　賴士葆：公平正義標準何在？

關鍵字：

蔡英文馬英九特別預算蕭旭岑

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

老高二度上火線發聲！

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

多輛車被沖走！春陽部落1300多人受困　居民：完蛋了

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面