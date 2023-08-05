蔡英文批馬政府負債1兆7千億　馬辦回擊：債留子孫！特別預算常態化

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文5日上午赴板橋接雲寺參香致詞時，批評前總統馬英九8年執政後留下約1兆7千億債務，而她執政時才增加4千多億，明年長照服務預算也增到800多億，強調「沒有債留子孫」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑反擊，蔡政府6年透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元，痛批「把特別預算常態化才是真正的債留子孫。」

針對蔡英文稱「沒有債留子孫」，蕭旭岑回應，沒想到蔡英文躲了這麼久沒出現在公眾前，一開口都是謊言。蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫等，舉債20年最高，人盡皆知，已是民間常識，蔡英文還想用話術把債務責任推給馬英九，完全違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。

蕭旭岑指出，由於我國預算制度，特別預算舉債不列入總預算中；因此，許多債務事實上是被蔡政府「藏」了起來，蔡英文可能也是看到下面給的數字，就喜滋滋信口開河。但事實真相是，這七年來政府不斷舉債、編列特別預算，花錢沒有節制，政府負債攀升，早已到達財政危險警戒線。

蕭旭岑指出，2016年中央政府負債總額5兆3393億元，根據財政部預估，2023年度的負債總額將激增達6兆6748億元，今年四月已達6.3兆元，平均每人負擔債務27.1萬元，創下歷史新高。若照財政部預估，蔡英文七年內中央政府負債餘額累增1兆3355億元，即平均每年舉債淨額達1907億元。但蔡英文政府這幾年又多了許多舉債項目，例如紓困與新增軍購預算，執政的最後一個年度將再舉債，對後代子孫來說，面對的將是「無底洞」般的債務。

蕭旭岑提及，尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元，但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。

蕭旭岑強調，蔡英文執政七年，台灣貧富差距越來越大，根據主計總處調查，2021年台灣家庭收支平均每戶可支配所得差距，五等分最高組距與最低組距的落差達六點一五倍，落差創十年新高，代表「富的越富、窮的更窮」。蕭旭岑痛批，蔡政府不斷藉著編特別預算綁樁佈樁，不僅花了台灣人許多冤枉錢，更是一筆爛帳，新生兒數量在蔡英文任內年年創歷史新低，就可反映人民的生活其實過得並不好。

蕭旭岑指出，馬英九前總統卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債占GDP的比率，3年平均降到33%，政府舉債空間有1兆1000億元，與超徵稅捐合計有1兆4000億元。當時的財政部長張盛和因此獲《銀行家》（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

蕭旭岑感嘆，馬政府留下如此豐碩的稅收，民進黨執政後才敢提8900億元的「前瞻基礎建設計畫」，大搞輕軌建設。蕭旭岑透露，馬英九認為，國家領導人的責任，就是要讓政府的財政寬裕，開嗆「蔡英文享用了馬政府的盈餘，居然還有臉回過頭來罵馬前總統，真是徹底污辱台灣人的智慧。」