日本前首相麻生太郎8／7來台！50年來最高層級　將會蔡英文

▲麻生將成為中日建交後，最高層級的自民黨訪台幹部。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎8月7日至9日將訪台，儘管過去也曾有日本前首相出訪台灣，但是麻生太郎目前在執政黨的地位僅次於現任首相岸田文雄，因此也是日本自1972年與台灣斷交後，來台自民黨成員當中的最高層級幹部。而麻生此次來台預計也將引起中國大陸反彈，進而導致日中關係緊張。

根據《每日新聞》報導，麻生太郎此次是受到台灣邀請而促成的訪台行程，屆時自民黨內麻生派的眾議員鈴木馨祐與中西健治也將同行。這將是麻生太郎自2011年來台後，睽違12年再度訪台。

麻生太郎預計8日會與蔡英文總統會面，並和已獲民進黨提名參選2024年總統大選的副總統賴清德進行單獨會談。麻生在台期間也預定以經濟安全保障情勢為主題發表演說。

儘管安倍晉三、森喜朗、野田佳彥等日本前首相們都曾經出訪過台灣，但是身為執政黨自民黨副黨魁的麻生太郎，目前黨內地位僅次於岸田文雄，為第二號人物，因此也是自民黨自日本與台灣斷交後，首次有如此高層級的現任幹部到訪台灣。

▲麻生太郎時隔12年再度訪台。（圖／達志影像／美聯社）



日本與台灣1972年斷交後，自民黨定期派遣青年局幹部訪台，青年局長年代替日本當局成為雙方的對話窗口。麻生也曾經擔任青年局長，而他在2010年訪台時，更曾與時任台灣總統馬英九進行會談，被認為極度重視與台灣間的關係。

在美中關係緊繃的現在，岸田文雄一再強調，「今日的烏克蘭有可能就是明日的東亞。」將台灣有事視為重要防衛任務，並在琉球群島加強國防體制，因此外界也預測，麻生太郎將會與蔡英文談及對中問題。美國時任參議院議長裴洛西曾於2022年8月訪台，歐美各國也在近期頻繁派遣政要來台，因此麻生此次行程被視為與之接軌。

除了外交層面，麻生此次來台預估也會著重經濟外交，有鑑於全球半導體晶片荒，台灣是日本的一大供應源，因此日本也急於加強與台灣間的關係。