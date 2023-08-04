批高雄「集中央寵愛於一身」　賴士葆：公平正義標準何在？

▲立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨近日猛攻中央整修前鎮漁港竟用掉81億前瞻預算一事，前行政院長蘇貞昌稱「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。對此，國民黨立委賴士葆4日批評，高雄申請3千萬元的漁港整建經費，蘇貞昌當時竟然給了81億元，真的嚇死老百姓，再次印證綠色執政的高雄市是得天獨厚，集中央寵愛於一身，並質疑「公平正義的標準何在？」

賴士葆今日在臉書發文表示，蘇貞昌提到前鎮漁港整建，回嗆外界「吃魚還不准修建漁港」，彷彿有多大的委屈。高雄申請3千萬元的漁港整建經費，蘇貞昌當時竟然給了81億元，真的嚇死老百姓，再次印證綠色執政的高雄市是得天獨厚，集中央寵愛於一身。然而，高雄市獨佔所有前瞻建設補助經費的25％，如此瞠目結舌的天文數字，不禁讓人質疑「公平正義的標準何在？」

賴士葆指出，勞動部長許銘春日前淚灑立法院，因為被質疑用就業安定基金3千萬元去補助高雄春祭活動，後來高雄市只好把錢退回。不僅如此，他說，高雄動物園改建，台電、中油、中鋼各出8千萬元，國營事業變成綠營執政縣市的提款機，經濟部長王美花還說經濟部是基於社會責任，但是這樣的社會責任為什麼不嘉惠其他各縣市？讓其他縣市雨露均霑？

賴士葆說，過去疫情嚴峻的時候，人人自危，許多人都在喊「同島一命」互相打氣，但在蔡政府眼中，卻將人命分成藍綠給予不同等級來照顧。他指出，雙北是重災區，確診染疫的人數居全台之冠，高雄的疫情相對輕微，但分配到的疫苗卻高於雙北，完全不符合比例原則，痛批「連救命都要看顏色，這樣的政府對不起受到疫情衝擊、確診死亡的家庭，民進黨全面執政，掌握資源卻獨厚綠營縣市，這就是名符其實的雙標黨。」