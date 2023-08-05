柯文哲批蔡政府做假帳　他嘆：得罪20萬公務員跟司法體系

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評，民進黨帳面上看來績效優異，根本是透過特別預算作假帳。民進黨立委林俊憲4日表示，做假帳要坐牢的，這是在指控整個中央政府20萬公務員嗎？林直言，很能找出問題的阿北，去公園樹下走一趟有很多，但今天選的是總統，「連要怎麼做、該怎麼改進都答不了。還是回公園樹下多討教，那些阿北才是真強者。」

對於近期選戰情勢，林俊憲表示，柯的北流案延燒，趕快打前瞻，發現風向對自己不利繼續轉移戰場，說他沒選上台灣很慘、戰南北，結果發現南部人好像真的「牙起來」，又急忙回頭罵前瞻，轉來轉去轉到自己都暈了。

對於柯文哲的批評，林俊憲質疑，連「做假帳」這種話都說得出來，這不是在指控整個中央政府20萬公務員、指控整個司法體系嗎？他們都沒柯文哲聰明，只有阿北發現了這個驚人的龐大犯罪結構？做假帳可是要坐牢的。

林俊憲表示，這種語不驚人死不休的習性，那是因為柯文哲迷信聲量，可是這種東西有邊際效益遞減的問題，講一次驚天動地、講兩次有點意思，第三次第四次，大家已經習慣了，所以一次要比一次猛，但這也有代價，最近受到那麼大的反彈，道理很簡單，因為柯幾乎把全台灣各種族群全都得罪一輪了。

林俊憲指出，「只要你生長在台灣這片土地，那就可以放心，柯文哲絕對有批評過你，別懷疑，就連最支持他的年輕族群也酸過，現在又補上公務人員這最後一塊拼圖」，他大酸，全國人民無分男女種族宗教，在柯文哲的嘴面前一律平等，真正落實憲法精神。

林俊憲表示，其實台灣人是很能接受批評的民族，有人說哪裡做不好，那就反省改進，「但批評也要有根據、有建議，而不是毫無根據罵了就跑，問他怎麼做只會說不知道，這就是柯文哲最讓人厭惡的地方」，就像前瞻，要他說哪裡不該花？支支吾吾，他沒選上台灣有多慘？怎麼個慘法？說不出來，只好選擇性失憶轉移話題。

林俊憲指出，如果需要的是很能找出問題的阿北，去公園樹下走一趟，他們講的都比柯文哲具體得多，可惜今天找的是總統，要的是解決問題的執行者，柯文哲要說哪裡做不好當然可以，執政本就該受批評，「但你會怎麼做？該怎麼改進？連這都答不了。那你還是回公園樹下多討教，真的，那些阿北才是真強者。」