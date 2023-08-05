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拼百萬租屋族受惠　賴清德：社宅+包租代管30萬戶、租金補貼25萬戶

▲▼副總統賴清德「三重義天宮」參香祈福。（圖／記者杜冠霖攝）

▲副總統賴清德「三重義天宮」參香祈福。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德主張，要在總統蔡英文基礎上，讓社會住宅達到25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，總計1百萬戶，被在野黨批評不切實際。對此，賴清德今（5日）表示，自己若當選，社會住宅要再興建13萬戶、包租代管17萬戶、租金補貼25萬戶，加上總統蔡英文打下的基礎，總共1百萬戶，回應年輕人和弱勢者的需求。

民進黨總統參選人賴清德5日在議員彭佳芸、陳啟能、顏蔚慈、邱婷蔚、立委余天陪同下到三重義天宮參香祈福。賴清德致詞時指出，自己前幾天有提出居住三對策，一方面回應年輕人的需求，也回應弱勢者的需求，第一、用全國總歸戶以及房屋稅的不同稅率來建立囤房稅和空屋稅，藉此阻擋惡意炒房、讓房價正常。

第二、目前年輕人買房貸款最多8百萬、未來年輕人要買房貸款金額增加到1千萬，而且利息補貼多一碼，讓年輕人透過青年安心成家優惠貸款這個政策買房。

第三、社會住宅有兩項：一個是興建中的、一個包租代管，這兩項政策叫做社宅政策，蔡英文任內已經蓋好跟發包12萬戶、包租代管8萬戶，總共20萬戶可以兌現政見。

賴清德表示，他要在蔡英文基礎上，自己要做更多，若有8年時間，原本興建12萬戶，自己要再興建13萬戶，包租代管原本8萬戶、要再多17萬戶；另外，若在外面租房有租金補貼，現在有25萬戶左右，未來要再加25萬戶；三個加起來就是100萬戶，根據內政部統計，目前租屋戶有80幾萬戶，量多一點來徹底解決所有租屋需求。

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