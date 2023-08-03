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南韓書峴地鐵站隨機砍人　10人受傷「現場驚悚畫面曝」！

南韓書峴地鐵站隨機砍人　10人受傷「現場驚悚畫面曝」嫌犯稍早落網

▲南韓位在盆唐線上的京畿道書峴站3日傍晚發生砍人案，網路也盛傳傷者畫面。（圖／翻攝自推特，下同）

圖文／CTWANT

南韓首都圈地鐵發生隨機砍人事件，位在盆唐線上的京畿道書峴站3日傍晚發生砍人案，根據《MBN》、《韓聯社》等韓媒報導，京畿道消防災難本部在傍晚5點59分接獲通報，稱有男性在書峴站持刀砍人，傷者估計達10人以上，網路也盛傳傷者滿身是血以及救援畫面。

嫌犯稍早已被緊急逮捕，至於犯案動機目前仍有待釐清。

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