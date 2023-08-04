21歲前空姐東京失蹤「身首異處」　富豪兇手曾性侵200人竟判無罪

▲英國女孩在東京香消玉殞。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

2000年7月1日，21歲英國女孩露西布萊克曼（Lucie Blackman）在東京失蹤，引發跨國調查行動，這位前空姐去東京從事女公關工作突然失蹤，而接獲消息的父親赴東京想要找到女兒下落，卻面臨與日本警方所擁有的文化衝突，而最終露西的案件也牽扯出一樁可怕連續性犯罪者兇案罪行。

▲露西家人為了引起日本警方的重視，只能向英國媒體求助。

露西1979年出生於英國肯特郡，失蹤時僅有21歲。1999年，20歲露西成為一家英國航空公司的空姐，但她認為空姐薪水太低，於2000年5月辭掉工作，透過熟人介紹，來到日本東京六本木地區，在一家高檔酒吧當起女公關。

年輕的露西打算在日本工作幾年，等存夠了錢就返回英國。不過，她在日本工作僅僅兩個月後就失蹤了。露西友人事後聯繫露西家屬，並向他們透露露西在日本長期從事女公關的工作，露西家人得知消息後，立刻從英國赴日本東京尋找女兒。

在上世紀90年代至21世紀初，日本有不少非法定居的外國女子在六本木地區工作，然後就跟著當地有錢的土豪私奔或被稱為「離奇失蹤」，因此日本警方對這樣的情況也「習以為常」。露西家人為了引起日本警方的重視，只能向英國媒體求助。在英國媒體的連續報導下，露西失蹤的事終於引起了英國政府和日本政府的重視。

▲織原城二先是買來電鋸，接著對露西的屍體進行殘忍肢解，事後將其運到一處深坑裡掩埋。

就在警方發現屍體後，馬上將目標鎖定在了嫌疑人織原城二身上。當年，這位49歲的富商身上早有各種犯案前科，從1987年到1998年，他曾因為犯有強姦罪而被警方逮捕，出獄後仍然多次在公共場所猥褻、偷拍女性。警方進一步調查還發現，他經常利用金錢和藥物侵犯女性。

早在1992年，警方就在織原城二家中搜出了好幾百部偷拍影片，全部都是他的犯罪過程，受害者包括年輕OL、公務員、夜店女子，也有大學生和中年婦女。不過，出獄後的織原城二非但沒有任何收斂，反而變本加厲。面對警方調查，織原城二起初矢口否認，後來宣稱露西自願和他發生關係，但就是不肯承認殺害露西。

▲織原城二起初矢口否認，後來宣稱露西自願和他發生關係，但就是不肯承認殺害了露西。

就在案情陷入膠著之際，日本消防部提供了相當有力的證據，是一段2000年7月的報警錄音，錄音內容為織原城二本人在當年報案的電話。根據錄音顯示，他表示身邊有一名女性因為吃藥過度快死了，不久後，織原城二突然掛斷電話，再也沒有下文。

日本警方根據證據和蛛絲馬跡，大致還原了案情，原來織原城二有特殊癖好，那就是喜歡白人女性，據他的自白，只要看到年輕漂亮的白人女子就會興奮。當時他邀請露西到海邊度假，但實際上是把她從酒吧騙到自己的別墅，更騙對方喝下了混有大量迷幻藥物的酒水，趁她熟睡後進行3次侵犯，不過就在他在記錄侵犯的過程中，昏迷的露西突然不停抽搐，接著就停止了呼吸。

▲露西屍體被運到一處深坑裡掩埋，露西父親現場哭泣。

織原城二看著床上的屍體陷入沉思，最後乾脆一不做二不休，先是買來電鋸，接著對露西的屍體進行殘忍肢解，事後將其運到一處深坑裡掩埋，這名韓裔富商，2007年被處以無期徒刑的最重刑責。然而，日本法院對於他對露西所犯下性侵致死及毀損、遺棄屍體等，則以缺乏直接物證為由做出「無罪」判決。

英國媒體大多以「震驚」形容此判決結果，露西的母親則憤慨地表示，「我的心已經徹底破碎了」。這起案件近日Netflix也以《東京死劫：布萊克曼命案》的紀錄片形式回述整起案件經過，據了解，露西父母獲得150萬美元賠償，但他們將這筆錢全部捐給了公益事業，而家屬也多次向日本法院申訴無效後，只能帶著露西的骨灰回到英國。

延伸閱讀

▸ 獨留「14個月大孫女」在車上8小時…她活活被熱死 阿嬤接小孩才發現崩潰

▸ 黃嘉千友人控夏克立裝窮賣慘 他曝出獄後睡橋下「明明有3棟房」演很大

▸ 男子開門被蛇咬後逃跑又跌倒 16秒影片5天3600萬次觀看