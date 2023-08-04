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大樂透衝3.1億！3生肖「偏財運旺炸」　有機會中大獎

大樂頭今天頭獎上看3.1億元，有3大生肖財運不錯，可買買彩券試手氣，有望乘著好運，增加中獎機率。（示意圖／周志龍攝）

▲從今天起，有3大生肖財運很旺，可買張彩券試手氣，有機會實現財富自由。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大樂透已經連續11期槓龜，今（4）天晚上開獎的頭獎彩金上看3.1億元，許多彩迷都已虎視眈眈，期盼透過下注能一夜致富。運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》即點名了生肖屬兔、豬、蛇的人，從今天開始財運正式轉旺，尤其偏財運的表現超旺，最有機會中獎拿彩金。

生肖兔

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屬兔的人通常都很古靈精怪，學習能力很強，很會隨機應變。國曆8月4日開始，肖兔者有橫財，有大獎，而且桃花很旺，不但正財方面有所增加，偏財表現也是回報相當豐厚，之前有投資的人，這時候可開始迎來收益，財富水漲船高，正財偏財都很旺。

生肖豬

屬豬的人從國曆8月4日開始，可說是橫財必發，大受財神爺庇佑，肖豬者通常心善手勤，不僅有良好的心態，運氣也非常好。若是平日裡有投資和買彩的習慣，肖豬者這段日子中大獎的機率不小，可以選擇在今天來試試手氣。

生肖蛇

屬蛇的人從國曆8月4日開始，也受到吉星庇佑，各方面運勢都看好，不但財運上受財神爺庇佑，事業有機會談成新的專案，開拓新的領域；在此期間，桃花運也很不錯，基本上有付出就能有不錯的收穫，建議可把握這段時間，讓自己的乘運而起，發展更上一層樓。

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