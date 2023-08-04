老高靠「抄能力」YT總點閱破17億　「9位數」驚人收入曝光

▲「老高與小茉」在YT上擁有585萬人訂閱。 （圖／翻攝YouTube）

圖文／CTWANT

在YT上擁有585萬人訂閱的YouTuber「老高與小茉」，是知識YouTuber老高與妻子小茉聯手經營的頻道；影片內容主要以說書方式，傳遞一些比較偏門、稀奇的故事跟冷知識。但最近「老高與小茉」被網紅「藍泉媽媽」踢爆，指老高影片涉抄襲日本YouTube頻道，連敘事結構都一樣。而盤點「老高與小茉」的YT獲利成績，可發現他的YT已有超過585萬人訂閱，從2014年開始經營到現在，共累計17億次點閱，獲利至少破億元，另一位YouTuber「郭煒」去年就統計過，老高光是從YT上的收入，就非常驚人。

「藍泉媽媽」近日踢爆「老高與小茉」的YT影片，涉嫌「100%重大抄襲」日本YouTube影片，不但指老高與小茉」的影片敘事結構，跟日本的影片幾乎一模一樣，甚至指控老高與小茉的甜蜜互動，也是照抄來的。

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▲「老高與小茉」累積的觀看點閱已經破17億，換算獲利破億了。 （圖／翻攝YouTube）

盤點老高在YT圈中的人氣跟獲利成績，另一位YouTuber「郭煒」，去年就曾拿老高當例子推估，老高的月收入，「大約是60萬人民幣，約新台幣300萬」，他並以YouTube每1千次觀看，約有2美元進帳的模式，搭配YouTube公開資料查詢，查到當時老高的頻道，已累積11億次的點閱，算算這三年來，老高光在YT平台上，就賺了至少200萬美元的分潤，折合台幣約有6300萬元。

而有媒體再拿老高最新的YT平台點閱總累計，已經有17億次點閱來算，老高至少賺了340萬美元的分潤，換算台幣就已經破億了。

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