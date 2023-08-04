腦死可能性極大！韓砍人案傷者ICU搶救中　尹錫悅下令警力嚴厲應對

記者詹雅婷／綜合報導

南韓3日發生隨機砍人事件造成至少14人受傷，其中12人重傷、2人輕傷。當局表示，截至4日清晨6時，有2名傷者還在加護病房搶救，情況危急，腦死可能性極大。總統尹錫悅4日稱這是一起恐怖襲擊，應動員全部警力強硬處理此事。

▲南韓3日發生隨機砍人事件造成至少14人受傷。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

韓聯社報導，這起砍人案發生在京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司，年僅23歲嫌犯崔姓男子（Choi）先是在百貨公司外駕車開上人行道衝撞路人，接著進入百貨公司內，不分對象持刀隨機攻擊購物者。

已知這起事件總計14人受傷，傷者年齡介於20多歲至70多歲，其中12人重傷、2人輕傷，其中9人被刺傷、5人因車禍受傷。警方案發後已迅速逮捕崔姓男子，初步毒品檢驗結果為陰性，沒有飲酒。消防當局透露，截至4日清晨6時，有2名傷者還在加護病房接受治療，情況危急，腦死可能性極大。

針對這起事件，青瓦台發言人金恩慧（Kim Eun-hye）援引尹錫悅的話指出，城南無差別行兇案是針對無辜市民的恐怖襲擊，政府應動員全部警力予以超強硬應對，勿讓民眾恐懼不安，且因網路上已出現一系列仿效犯罪威脅，政府要透過預先投入警力、配備強力有效的壓制工具進行防範。

▼嫌犯先開上人行道衝撞路人，接著持刀攻擊。（圖／達志影像／美聯社）