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台南淨圓滿紙錢2爐啟用　廢水熱能回收發電再利用落實循環經濟

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南4年前首創全國興建淨圓滿紙錢專爐，累積燒化4890噸紙錢成果豐碩，為提升焚燒效率，中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，不僅處理量加倍，所需用水全數回收、熱能還能回收發電，落實循環經濟低碳施政願景。

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市推行紙錢集中燒政策已12年，淨圓滿紙錢一爐啟用以來，用專爐專燒的方式，一解民眾對廢棄物與紙錢混燒疑慮，藉此提升民眾配合意願，據統計，4年來累積減少細懸浮微粒(PM2.5)約13.5公噸、硫氧化物(SOx)約10.2公噸、氮氧化物(NOx)約1.6公噸。

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

3日啟用的淨圓滿紙錢專用2爐，每小時處理量600公斤，更增加機械式爐床及旋轉攪拌撥桿等輔助燃燒系統，讓紙錢達完全燃燒，而焚燒過程產生的煙氣及污染物經旋風集塵器、耐高溫濾袋等設備作用後，均符合排放標準，不造成空氣污染。

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲時表示，台南市廟宇數量為全台最多，焚燒紙錢若無妥善處理將造成污染，感謝環保署支持本市興建二爐，既可維護空氣品質亦可展現對神明敬意，一舉數得；在市民、各界支持及環保局團隊持續努力下，南市近年來空品持續改善，已連3年藍天日數比例升高，去年首度突破9成。

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也指出，環保局已在虎尾寮社區試辦設置紙錢集運集中箱及定時定點收運，提高民眾平日對於紙錢集中燒的便利性及配合意願，除了紙錢集中燒，南市積極推動以功代金等配套祭祀政策，今年1到6月捐款達237萬元，較去年同期增加33％，感謝市民朋友及各界的積極配合，打造民俗傳統與環境保護兼容的大台南。

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保署空保處長蔡孟裕表示，台南市不僅是全台首創設紙錢專爐，在以功代金政策推廣也是速度最快的縣市，肯定市府及環保局團隊長期以來的努力。

▲中央、地方合資4300萬興建淨圓滿2爐，3日在環保署、台南市三大道教團體、公寓大廈管理工會、地方民代及道長等人見證下正式啟用，落實循環經濟低碳願景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，2爐的啟用有助於讓集中燒政策推動更順遂，除污染防制成本下降外，燒化所需用水更可全數回收，未來會加強與宗教社團及物業團體合作，呼籲市民多用行動支持「紙錢集中燒」及「以功代金」，做功德之餘也能響應低碳環保政策。

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