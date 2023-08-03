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邱莉莉耍威拍桌！派出所辱警「沒路用、幹O娘」　遭判拘役30日

▲針對台南地檢署分案調查台南市議長選舉案，新科議長邱莉莉希望檢調能趕快弭平這些紛紛擾擾。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長邱莉莉。（圖／記者林悅翻攝）

記者莊智勝／台南報導

台南市議長邱莉莉(民進黨籍)111年12月競選議員期間，因不滿遭他人於網路上惡意攻訐，前往台南市警局第二分局中正派出所報案提告，當場飆罵第二分局分局長朱信憲、以及該分局偵查隊長林逸新「你們都沒路用」、「幹O娘」。台南地院審酌後，認為邱莉莉犯侮辱公務員罪，判處拘役30日，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，邱莉莉時任第三屆台南市議員，同時亦為第四屆台南市議員第8選舉區候選人。111年12月7日當天晚間10時8分，邱莉莉因在競選期間遭人於網路上惡意攻訐，因此前往中正派出所欲提告妨害名譽，邱走進派出所後與時任台南市政府警察局局長方仰寧通話，方遂以電話指示朱信憲前往派出所協助。

當時朱信憲正與林逸新在轄內督導擴大臨檢，接到方仰寧指示後，立即於當晚10時13分一同抵達中正派出所。邱莉莉見到身穿警察制服的朱、林2人進所後，立即飆罵「你這次死啦」、「你們都沒路用」、「你保護我甚麼？你保護罪人啦！」、「幹O娘」、「你們都內神通外鬼」、「你這個分局長還內神通外鬼」、「你娘」等語；過程中邱莉莉還屢次拍桌、摔手機，當場侮辱執行職務的朱信憲與林逸新。

邱莉莉在派出所內耍威、咆哮辱罵員警一事，事後遭國民黨台南市議員蔡淑惠於14日在議會臨時質詢提出，要求方仰寧下令保存當天監視器畫面，並依妨害公務偵辦；豈料方仰寧卻大談「行政中立」實問虛答而引發眾怒，當場被趕出議事廳，最後由議長郭信良裁示，將全案移送台南地檢署偵辦。

全案由檢方介入偵辦後，邱莉莉除偵查中部分供述，並委請辯護人具狀坦認犯行，與朱信憲、林逸新證述大致相符，並有案發當時中正派出所內監視器錄影畫面佐證，足認本案事證明確，邱莉莉犯行洵堪認定。

台南地院法官審酌，邱莉莉對朱、林2人言詞，依現今一般社會通念，均屬侮辱、貶抑用詞，是對2人人格、工作能力之攻擊，超出客觀、理性批評範圍，且過程中還伴隨多次大聲拍桌、摔擲手機舉動，具有侮辱、輕蔑意味，足令2人感到難堪與屈辱，而貶損其人格尊嚴，動搖人民對國家公權力行使之可靠性與可信性，因此依《刑法》第140條之侮辱公務員罪，判處邱莉莉拘役30日，得易科罰金。可上訴。

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