台南爭取2.64億打造城鎮新風貌　2024年底全部完工增添新亮點

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，市長黃偉哲認為，台南市在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹，不論是市府各機關、各區公所或地方團體都積極投入，推動風貌改善不但能創造兼具美觀及友善的空間，更能滿足社區營造及地方創生需求，未來市府也會持續向中央爭取經費。

黃偉哲指出，城鎮風貌計畫務必要將行車與停車空間都納入規劃，提升大眾使用的便利性，特別是YouBike在台南啟用之後，自行車使用率不斷提高，因此自行車路網也一定要同步完善，才能讓城鄉風貌與交通環境同樣獲得優化。

都發局表示，台南市提案的城鎮風貌計畫有22項子計畫，包括15項建設計畫、4項社區營造計畫及3項環境景觀顧問計畫。中央核定經費2.64億元，補助為2.09億元，補助比例約8成，其餘則為市府自籌款。

15項建設子計畫若以執行區域來看，南市府在溪北的新營、柳營、下營及將軍等4區一共推出5項，其中3項已經完成。例如今年第一季完工的新營綠圳步道，將新營醫院及綠都心公園之間的水圳步道進行風格大改造，重新配置周邊設施之後，不僅可提供涼爽舒適的休憩點，居民漫步綠圳步道時，更可感受到視野開闊，綠意盎然。

溪南的永康及安南區則推出3項計畫，其中包括今年第一季完工的永康柴頭港溪畔環境改造工程，整合柴頭港溪沿線環境景觀與設施，將過去長年荒煙蔓草的原細綠二用地，和甲頂里公園整併後重新規劃成運動公園，搖身一變成為居民慢跑、散步、遛狗、打木球的好所在。

在山區的玉井區推出的子計畫「玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」也在今年完成，黃偉哲市長5月底親自前往視察時，強調山區的建設，他一向以「沒有最好，只有更好」為目標，經費方面則希望「沒有最多，只有更多」。經過重新打造森林步道、規劃環狀休憩步道與優化周遭人行空間，讓使用近30年的老舊公園煥然一新，更融入社區生活空間。

值得一提的是，台南市提出的「新化風情小鎮，人文水綠廊道」，被列為競爭型計畫，內含6項子計畫。包括第一期的1.2公里樂活水綠廊道，以及第二期的嘉南大圳南幹線、體育公園周邊及區公所周邊等約1公里水圳步道及2.6公頃空間品質優化。

都發局進一步表示，第一期計畫的新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)，截至7月進度已逾86%，可望在今年9月竣工；新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(國小、高中校園邊界縫合)截至7月進度也超過64%，預計今年底可竣工。至於第二期的新化區公所周邊環境改善工程及新化體育公園周邊環境改善工程也即將開工，預計明（2024）年12月竣工。