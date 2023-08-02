　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南爭取2.64億打造城鎮新風貌　2024年底全部完工增添新亮點

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，市長黃偉哲認為，台南市在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹，不論是市府各機關、各區公所或地方團體都積極投入，推動風貌改善不但能創造兼具美觀及友善的空間，更能滿足社區營造及地方創生需求，未來市府也會持續向中央爭取經費。

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，城鎮風貌計畫務必要將行車與停車空間都納入規劃，提升大眾使用的便利性，特別是YouBike在台南啟用之後，自行車使用率不斷提高，因此自行車路網也一定要同步完善，才能讓城鄉風貌與交通環境同樣獲得優化。

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

都發局表示，台南市提案的城鎮風貌計畫有22項子計畫，包括15項建設計畫、4項社區營造計畫及3項環境景觀顧問計畫。中央核定經費2.64億元，補助為2.09億元，補助比例約8成，其餘則為市府自籌款。

15項建設子計畫若以執行區域來看，南市府在溪北的新營、柳營、下營及將軍等4區一共推出5項，其中3項已經完成。例如今年第一季完工的新營綠圳步道，將新營醫院及綠都心公園之間的水圳步道進行風格大改造，重新配置周邊設施之後，不僅可提供涼爽舒適的休憩點，居民漫步綠圳步道時，更可感受到視野開闊，綠意盎然。

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

溪南的永康及安南區則推出3項計畫，其中包括今年第一季完工的永康柴頭港溪畔環境改造工程，整合柴頭港溪沿線環境景觀與設施，將過去長年荒煙蔓草的原細綠二用地，和甲頂里公園整併後重新規劃成運動公園，搖身一變成為居民慢跑、散步、遛狗、打木球的好所在。

在山區的玉井區推出的子計畫「玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」也在今年完成，黃偉哲市長5月底親自前往視察時，強調山區的建設，他一向以「沒有最好，只有更好」為目標，經費方面則希望「沒有最多，只有更多」。經過重新打造森林步道、規劃環狀休憩步道與優化周遭人行空間，讓使用近30年的老舊公園煥然一新，更融入社區生活空間。

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，台南市提出的「新化風情小鎮，人文水綠廊道」，被列為競爭型計畫，內含6項子計畫。包括第一期的1.2公里樂活水綠廊道，以及第二期的嘉南大圳南幹線、體育公園周邊及區公所周邊等約1公里水圳步道及2.6公頃空間品質優化。

▲台南市政府向中央爭取2.64億元打造城鎮新風貌，黃偉哲市長說，在城鎮風貌塑造及地方創生推動的執行率有目共睹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

都發局進一步表示，第一期計畫的新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)，截至7月進度已逾86%，可望在今年9月竣工；新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(國小、高中校園邊界縫合)截至7月進度也超過64%，預計今年底可竣工。至於第二期的新化區公所周邊環境改善工程及新化體育公園周邊環境改善工程也即將開工，預計明（2024）年12月竣工。

ET快訊
快訊／中華18比0扣倒澳洲全勝闖複賽
網友想放「颱風假」洗版蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人
快訊／台南宣布明正常上班課　全台颱風假一覽
NONO交保「受害人沒得一句道歉」！　小紅老師再發聲
快訊／北市20:00要關水門　還有3797輛汽機車未移
快訊／屏東、嘉義等8縣市明正常上班課
獨／NONO交保　吳宗憲說重話！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　合推「媒體識讀」分辨假訊息

台南爭取2.64億打造城鎮新風貌　2024年底全部完工增添新亮點

卡努逼近！基隆台電搶修人力戒備　待命整備工作投入災防

「基北北桃都會通」突破3000萬人次　張善政盼實現節能減碳目標

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑盼樹立良好典範

開車族看過來！台61線西濱快速公路　新豐休息站8／5開幕

SLB公司捐贈中央大學探勘軟體　推展淨零碳排教學及研究

桃園自由行省很大！　「台灣好行」４路線優惠再升級

雲林登革熱防治補償措施來了　首次祭出每公頃補助6萬元

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

萌汪出門見下雨「皺眉心碎」　緊靠爸懷裡...他笑：好可憐

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　合推「媒體識讀」分辨假訊息

台南爭取2.64億打造城鎮新風貌　2024年底全部完工增添新亮點

卡努逼近！基隆台電搶修人力戒備　待命整備工作投入災防

「基北北桃都會通」突破3000萬人次　張善政盼實現節能減碳目標

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑盼樹立良好典範

開車族看過來！台61線西濱快速公路　新豐休息站8／5開幕

SLB公司捐贈中央大學探勘軟體　推展淨零碳排教學及研究

桃園自由行省很大！　「台灣好行」４路線優惠再升級

雲林登革熱防治補償措施來了　首次祭出每公頃補助6萬元

王勝偉骨裂慶幸不必開刀　幫忙分擔范國宸壓力

U12／羅宇彥滿貫砲　中華18比0扣倒澳洲全勝闖複賽

范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」

華航暑期公益籃球營　鼓勵熱血學童勇敢追夢

高雄太猛了！電影節片單超狂　「囚禁交媾」過激片被封：影史最骯髒

藍正龍「疏於陪伴」忙工作　對家人虧欠：做得太少

不斷更新／全台3日颱風假一覽！台南市正常上班上課

網友想放「颱風假」洗板蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人

麗珠遭控職場霸凌「歧視黑人舞者」！　強迫看成人表演…形象翻車

台灣松屋再展新店！內湖港墘店預計10月開幕

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

林口PChome「2倉庫」陷入火海　狂燒800坪

「無法12秒內5次坐下站起」　醫師示警：恐患肌少症

竹市8月新制上路　

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

EMU3000型火車替換台東5列次普悠瑪

台東社會住宅「仁和好室」8月發包

新北禁捕售「抱卵母蟹」　違規最高可罰15萬

高雄輕軌施工「生意掉3成」餐廳拼買氣

高雄青創再推「雄挺利」　最高200萬元貸款5年免利息

瑞芳福龍宮陸橋拆除　濱海公路8／7夜間封閉

基隆市公車招駕駛　全勤薪資5萬元

社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

雲林縣議長沈宗隆將請辭　「他」接棒呼聲最高

更多熱門

相關新聞

手機APP導航困山區　警1招找到他

手機APP導航困山區　警1招找到他

台南市蔡姓男子駕駛自小客車到屏東縣三地門村訪友，酥路況不熟而使用手機APP導航系統指路，卻迷路受困山中，里港警消獲報上山救援，由於收訊不良，靠著員警深耕轄區，經2個多小時，摸黑找到他，順利護送他下山。

台南安平出現天坑！1車保險桿受損

台南安平出現天坑！1車保險桿受損

向家裡「鐵漢」大聲示愛

向家裡「鐵漢」大聲示愛

台南勞工局助青年學子提升就業力

台南勞工局助青年學子提升就業力

台南市酒駕累積300人

台南市酒駕累積300人

關鍵字：

台南城鎮風貌亮點

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

全台3日停班停課一覽！台南等9縣市宣布了

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面