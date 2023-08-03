唐獎得主傑佛瑞「親中言論惹議」　東吳大學仍頒名譽博士學位

▲唐獎得主傑佛瑞教授（圖右）雖有親中爭議，但東吳大學昨仍由校長潘維大（圖左）親自頒發名譽經濟博士。（圖／東吳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

第五屆唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）過去曾有親中言論，但東吳大學仍頒發傑佛瑞名譽經濟學博士學位。東吳大學表示，傑佛瑞身為經濟學家，不僅關注經濟議題，更抱持經世濟民大志，包括終結貧窮、消弭國際間不平等、環境永續等，和宋朝文學家范仲淹主張「先天下之憂而憂」見解不謀而合，可作為東吳大學推動永續發展的效法目標。

傑佛瑞現為美國哥倫比亞大學地球研究所教授、永續發展中心主任及聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）主席，曾任三任聯合國秘書長特別顧問，致力推動實施永續發展目標（SDGs）和巴黎氣候協定。去年6月獲頒第五屆唐獎永續發展獎殊榮。

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不過，傑佛瑞過去因為親中言論，被學者質疑他配合中國大外宣，以及批評外界指控中國在新疆屠殺不合理的文章。

即使有親中爭議，但東吳大學昨（2日）仍由校長潘維大，親自授予薩克斯名譽經濟學博士學位證書，唐獎教育基金會陳振川執行長、前行政院長及曾任東吳大學校長的劉兆玄、逢甲大學人言講座許士軍教授等人也到場見證。

薩克斯在演講時，除了感謝東吳大學，並指永續發展其實是很嶄新觀念，做為一個全球議題，只有40年歷史，但永續發展其實並不像大家想得那麼複雜與困難，而面對很多議題，我們都知道解決方式，但實際採取的作為卻太少。推動永續發展的很大的挑戰就是怎麼運用知識來改善人們的生活。

東吳大學則表示，薩克斯身為經濟學家，不僅關注經濟議題，更抱持經世濟民大志，擘畫「永續的未來」，包括終結貧窮、消弭國際間不平等、環境永續、世界和平，其精神與宋朝文學家范仲淹〈岳陽樓記〉主張「先天下之憂而憂」見解不謀而合，體現悲天憫人、道濟天下的襟懷。尤其致力於永續發展研究與提供具體行動方案，深具前瞻性視野，可作為東吳大學推動永續發展的效法目標。

▲東吳大學昨頒發唐獎得主傑佛瑞教授名譽經濟博士學位。（圖／東吳大學提供）