唐獎得主批台能源政策沒策略　放棄核電不明智

▲唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）（中）批評台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府提出2050淨零碳排目標，唐獎永續發展獎傑佛瑞•薩克斯今（2日）批評，台灣能源政策最大問題是沒有清楚策略，也蠻驚訝台灣要放棄核電，因這樣影響力大的政策，卻沒有因應的長期性策略產生，這樣很不明智，因為未來核電仍會是能源一部份，加上台灣8成發電來自化石燃料，又是出口導向國家，在永續能源議題下，台灣要擔心外銷產品可能因此無法走向國際。

第五屆唐獎頒獎典禮昨（1日）登場，也是受疫情影響而暌違5年後，首度舉行實體頒獎典禮，6位新科唐獎得主都親自蒞臨台灣參與。今天為「唐獎得獎人演講」，由6位得主接力上場演講，首場由永續發展獎傑佛瑞•薩克斯以「對話與永續發展」發展專題演講。

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傑佛瑞先提到2015年通過的聯合國永續發展目標（SDGs）和《巴黎氣候協定》，可惜因為各國內部與國家之間缺乏合作，無法實現目標，並強調「對話」是促成合作關鍵，並點名東亞地區國家有高儲蓄率、專業技術，可以帶領帶領地區達到永續發展目標，但前提是區域合作，否則只是空談。

▲唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（圖右）認為，實現永續發展需要對話，單一國家無法完成。（圖／記者許敏溶攝）

隨後傑佛瑞提到台灣，有8成發電來自化石燃料，而且和美國政府一樣，都沒有制訂規劃、沒提到更宏觀計畫，都只想到政治，包括有無核能發電該怎辦，他認為「台灣至少該討論核能能不能用」。

隨後面對記者提問，傑佛瑞認為，台灣能源政策最大問題是沒有清楚策略，只短期措施，沒有長期韌性，以台灣這樣蠻先進的經濟體，竟沒有策略，「蠻驚訝的」，更感覺是即興式演出。

另對於台灣的非核家園政策，傑佛瑞指出，這麼大影響力政策，卻沒有長期性策略，這樣不太明智，因為未來核電仍會是能源來源一部份，台灣應該要討論，有沒有核電要有哪些策略，以及可能帶來影響，要有比較性分析，現在提出比較像是短期策略。

傑佛瑞認為，台灣是出口導向國家，台灣政府現在對核能做法，已經把話說死，之後沒有選擇，但長期核電還是要，且台灣主要能源以化石燃料為主，在國際永續能源議題下，台灣要擔心外銷產品可能因此無法走向國際。



▲唐獎得主傑佛瑞•薩克斯批評台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）