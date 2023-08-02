　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唐獎得主批台能源政策沒策略　放棄核電不明智

▲▼唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）批台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）

▲唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）（中）批評台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府提出2050淨零碳排目標，唐獎永續發展獎傑佛瑞•薩克斯今（2日）批評，台灣能源政策最大問題是沒有清楚策略，也蠻驚訝台灣要放棄核電，因這樣影響力大的政策，卻沒有因應的長期性策略產生，這樣很不明智，因為未來核電仍會是能源一部份，加上台灣8成發電來自化石燃料，又是出口導向國家，在永續能源議題下，台灣要擔心外銷產品可能因此無法走向國際。

第五屆唐獎頒獎典禮昨（1日）登場，也是受疫情影響而暌違5年後，首度舉行實體頒獎典禮，6位新科唐獎得主都親自蒞臨台灣參與。今天為「唐獎得獎人演講」，由6位得主接力上場演講，首場由永續發展獎傑佛瑞•薩克斯以「對話與永續發展」發展專題演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傑佛瑞先提到2015年通過的聯合國永續發展目標（SDGs）和《巴黎氣候協定》，可惜因為各國內部與國家之間缺乏合作，無法實現目標，並強調「對話」是促成合作關鍵，並點名東亞地區國家有高儲蓄率、專業技術，可以帶領帶領地區達到永續發展目標，但前提是區域合作，否則只是空談。

▲▼唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）批台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）

▲唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（圖右）認為，實現永續發展需要對話，單一國家無法完成。（圖／記者許敏溶攝）

隨後傑佛瑞提到台灣，有8成發電來自化石燃料，而且和美國政府一樣，都沒有制訂規劃、沒提到更宏觀計畫，都只想到政治，包括有無核能發電該怎辦，他認為「台灣至少該討論核能能不能用」。

隨後面對記者提問，傑佛瑞認為，台灣能源政策最大問題是沒有清楚策略，只短期措施，沒有長期韌性，以台灣這樣蠻先進的經濟體，竟沒有策略，「蠻驚訝的」，更感覺是即興式演出。

另對於台灣的非核家園政策，傑佛瑞指出，這麼大影響力政策，卻沒有長期性策略，這樣不太明智，因為未來核電仍會是能源來源一部份，台灣應該要討論，有沒有核電要有哪些策略，以及可能帶來影響，要有比較性分析，現在提出比較像是短期策略。

傑佛瑞認為，台灣是出口導向國家，台灣政府現在對核能做法，已經把話說死，之後沒有選擇，但長期核電還是要，且台灣主要能源以化石燃料為主，在國際永續能源議題下，台灣要擔心外銷產品可能因此無法走向國際。
▲▼唐獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）批台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）

▲唐獎得主傑佛瑞•薩克斯批評台灣能源政策沒策略，放棄核電不太明智。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
NONO手機、筆電全被搜索！　淡定問警：可以找律師來嗎
快訊／NONO遭罵「人渣」！　火爆場面曝
快訊／NONO首度露臉！　低頭不發一語
快訊／卡努雙眼牆出現！　強風圈特大
快訊／內內要哭了！　最辣輔導長親密片外流源頭曝
快訊／北北基桃颱風假？　最快今晚8時宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3家部立醫院爆集體收賄！衛福部曝懲處狀況　將縮短採購人員輪調

義民中學大量解聘教師　教育部出手：限期學校依法續聘

50嵐以前最貴「現在最便宜」　網推爆！這杯神秘配方：永遠好喝

台灣人出國最愛去哪裡？名單出爐　第二名讓人超意外

噴1600朝聖「芭比變裝派對」卻怒了　她全程傻眼：社團成發？

卡努雙眼牆出現！專家曝「強風圈特大」示警：桃竹苗得防颱

唐獎得主批台能源政策沒策略　放棄核電不明智

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

上班第2天「被通知出差」卻尷尬了！老鳥集體給難看　全場怒：快逃

排隊夯店「顧客全跑光」　店員嘆：才漲10元！全場逆風：倒一倒

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

3家部立醫院爆集體收賄！衛福部曝懲處狀況　將縮短採購人員輪調

義民中學大量解聘教師　教育部出手：限期學校依法續聘

50嵐以前最貴「現在最便宜」　網推爆！這杯神秘配方：永遠好喝

台灣人出國最愛去哪裡？名單出爐　第二名讓人超意外

噴1600朝聖「芭比變裝派對」卻怒了　她全程傻眼：社團成發？

卡努雙眼牆出現！專家曝「強風圈特大」示警：桃竹苗得防颱

唐獎得主批台能源政策沒策略　放棄核電不明智

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

上班第2天「被通知出差」卻尷尬了！老鳥集體給難看　全場怒：快逃

排隊夯店「顧客全跑光」　店員嘆：才漲10元！全場逆風：倒一倒

台積電跌6元收561　台股大跌319點來到16894點

低胸女深夜沒開車頭燈！因這事被逮　嬌喊第1次：可以放過我嗎

三星搶到NVIDIA大單　韓媒：已進入驗證階段

NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

郭子乾20年模仿過500人！點名侯友宜「最難」原因曝

快訊／NONO移送北檢複訊！全程低頭不語　1男衝現場怒罵：人渣

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

八三夭生日月來了！　無預警宣布2重磅驚喜

藍駐美副代表疑散佈「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

生活熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

卡努往西走多了　明暴風圈有機會掠過大台北

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

他抓整籃大蝸牛炫耀　網嚇：千萬別生吃

花蓮某餐廳「一碗碗剩飯」倒回飯鍋　店家解釋被噴爆

小嬸懷「男孫」　婆婆伺候三餐！孩一出生逆轉了

卡努暴風圈　明中午前可能觸陸

LIVE／「5縣市颱風假機率高」明風雨最劇　氣象局最新說明

更多熱門

相關新聞

唐獎頒獎典禮！6得主來台　逾6百人見證學術大師對世界貢獻

唐獎頒獎典禮！6得主來台　逾6百人見證學術大師對世界貢獻

第五屆唐獎頒獎典禮今（1日）登場，這也是受疫情而暌違5年後，首度舉行實體頒獎典禮，6位新科唐獎得主，都親自蒞臨台灣參與，600多位國際貴賓及產官學界代表共同見證榮耀時刻。唐獎創辦人尹衍樑因重感冒未出席，執行長陳振川代表致詞，感謝得獎者不吝對當今全球困境提出諍言，更透過行動為世界永續發展做出重大貢獻。

大陸核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

大陸核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

電價不調漲　林伯豐：供電要穩定「必須有核電」

電價不調漲　林伯豐：供電要穩定「必須有核電」

風光發電？　拿民生與產業豪賭

風光發電？　拿民生與產業豪賭

暌違5年！唐獎舉辦實體頒獎　6位得主現身「北一女與青年對談」

暌違5年！唐獎舉辦實體頒獎　6位得主現身「北一女與青年對談」

關鍵字：

唐獎能源政策核電永續發展傑佛瑞•薩克斯

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面