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唐獎頒獎典禮！6得主來台　逾6百人見證學術大師對世界貢獻

▲▼第五屆唐獎頒獎典禮今天登場，六位唐獎得主來台齊聚。（圖／唐獎基金會提供）

▲第五屆唐獎頒獎典禮今天登場，六位唐獎得主來台齊聚。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

第五屆唐獎頒獎典禮今（1日）登場，這也是受疫情而暌違5年後，首度舉行實體頒獎典禮，6位新科唐獎得主，都親自蒞臨台灣參與，600多位國際貴賓及產官學界代表共同見證榮耀時刻。唐獎創辦人尹衍樑因重感冒未出席，執行長陳振川代表致詞，感謝得獎者不吝對當今全球困境提出諍言，更透過行動為世界永續發展做出重大貢獻。

每兩年頒布一次的世界學術大獎—唐獎，今年邁入11周年，受到疫情影響，第四屆頒獎典禮改為線上舉行，因疫情緩和，今年第五屆頒獎典禮，終於在今天舉行實體頒獎典禮，六位得主也親自從國外來台參與盛會。

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唐獎基金會表示，第五屆唐獎共頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎等四個獎項，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，第五屆共有6人獲獎，包括永續發展獎得主傑佛瑞•薩克斯，生技醫藥三位得主卡塔林・卡里科、德魯・魏斯曼、彼得・庫利斯，漢學獎得主潔西卡・羅森，以及法治獎得主雪柔・頌德絲。

唐獎創辦人尹衍樑因重感冒為出席，今天由唐獎教育基金會執行長陳振川代表致詞。陳振川引用「管子·權修」的「十年樹木，百年樹人」，邀請全球有志之士與唐獎攜手培育頂尖人才，共創更美好的未來，並非常榮幸能以實體頒獎典禮來尊崇得主們，也感謝得主們不吝對當今全球困境提出諍言，更透過行動為世界永續發展做出重大貢獻。

生技醫藥獎卡塔林·卡里科獲獎時表示，非常榮幸與其他兩位得主一起成為獲此獎項。她讚許唐獎看重科學研究、技術進步以及國際合作的重要性，也強調COVID-19 mRNA 疫苗的開發，奠基於一世紀科技進步，由數十萬科學家、醫生、工程師和專家共同努力完成。在匈牙利小鎮長大的她，過去40年來都在實驗室默默工作，希望自己今日獲獎，能鼓勵所有和她一樣對自然好奇的年輕女孩相信自己，成為科學家並貢獻世界。

▲▼第五屆唐獎頒獎典禮今天登場，六位唐獎得主來台齊聚。（圖／唐獎基金會提供）

▲第五屆唐獎生技醫藥獎得主，（由左至右）為德魯·魏斯曼、卡塔林·卡里科、和彼得·庫利斯。（圖／唐獎基金會提供）

除了今天頒獎活動外，唐獎基金會還舉辦唐獎周活動，明天重頭戲是「唐獎得獎人演講」，四個獎項得主，將在台北福華國際會館輪番上場，提供8小時的學術饗宴，讓與會者一睹唐獎得主風采與其研究成果，同一天還有一場在北一女舉行的「青年對談」，由卡里科與學子對談。

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