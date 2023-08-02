唐獎得主「mRNA之母」穿綠衣與北一女學生對談　曝與台灣不解之緣

▲唐獎生技醫藥獎得主卡塔林•卡里科博士分享成功秘訣，呼籲台灣學子相信自己並保持熱情。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

唐獎第五屆生技醫藥獎得主卡塔林•卡里科博士，今（2日）上午現身北一女。卡里科分享自己50年前高中照片，更以自身崎嶇波折但築夢踏實的人生經歷，鼓勵有志成為科學家青年學子，對所從事的事保持熱情，並且相信自己，學習與壓力共處，不斷學習成長，也期盼更多下一代學子投入科學家行列。

第五屆唐獎頒獎典禮昨（1日）登場，6位新科唐獎得主都蒞臨台灣參與。今天除了6位得主接力進行「唐獎得獎人演講」，生技醫藥獎得主卡里科博士更前進北一女，和兩百多名來自建中、師大附中與成功高中的四校高中生齊聚對談。

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▲卡塔林•卡里科博士與兩百多名高中生齊聚對談。（圖／唐獎基金會提供）

卡里科雖然是首次來台，卻是早和台灣結下不解之緣，過去一起從事mRNA研究工作好夥伴Alice Kuo（Chiu-Mei Lin），就是從北一女畢業，卡里科還分享一張郭女士年少時身著北一女綠色制服照片，展現兩人的好交情。卡里科說，自己今天身著綠色T恤現身演講，就是這位好朋友提供的主意。

儘管新冠肺炎全球大流行，讓卡里科一炮而紅，成為炙手可熱且全球爭相邀約的科學家，也囊括無數獎項。但卡里科成功背後，也充滿不為人知的沮喪和挫折。

卡里科表示，在過去數十年歲月，多次遭遇到降職命運，儘管沒人在乎，但自己對mRNA研究非常有熱情，當別人不看到mRNA的前景，她卻深信所進行的研究無比重要，經歷的無數挫折反而使她更有韌性，知道如何為自己戰鬥。

卡里科也以她以自己起伏的人生閱歷，勉勵有志成為科學家青年學子，成功不一定如同表面看到樣子，不同的人對成功也有不同定義。她也勉勵學子，熱愛所做的事，保持開心快樂；學習與壓力共處，將負面的壓力轉換成正面的壓力，並且相信自己，不要跟別人比較，別浪費時間在你不能改變的事情上；跳脫舒適圈，讓自己持續學習成長，探索未知，也期盼更多下一代學子投入科學家的行列。

▲北一女致贈紀念禮品給唐獎第五屆生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科博士（中）。（圖／唐獎基金會提供）