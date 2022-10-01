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日媒驚爆：安倍國葬招待會「排除台灣」　親中外相下指導棋

▲▼顯／安倍國葬，台灣代表團，王金平、蘇嘉全、謝長廷。（圖／路透）

▲前立法院長王金平、台日關係協會會長蘇嘉全及駐日代表謝長廷出席安倍國葬。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日媒《週刊新潮》爆料，前首相安倍晉三國葬當晚，現任首相岸田文雄在迎賓會館舉行招待會，但台灣代表卻被排除在外，而在幕後下指導棋的關鍵人物，就是一向親中的61歲外務大臣林芳正。據悉，這篇文章原訂10月6日刊登，卻在今天提前曝光。

報導寫道，林芳正有意問鼎首相大位，並計畫於明年4月眾議院補選中，接手安倍本籍山口縣的選區。與此同時，他也有意拉攏中國，因此採取「冷落台灣」策略，在實踐弔唁外交的國葬典禮上，利用外務大臣身分，做出對北京有利的行為，多次下達「顧及中國」的指示。日本外交部也向台灣多次表示，不希望總統蔡英文和副總統參加。

《週刊新潮》指出，安倍去世後，台灣副總統賴清德赴日弔唁，引發中國外交部抗議。而國葬典禮上，台灣派出台日關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平及駐日代表謝長廷，在代表團人選方面避開現任部長級官員，就是因為考量到日本立場。

▲▼日本新任外務大臣林芳正。（圖／路透）

▲日媒指出，外務大臣林芳正一向立場親中。（圖／路透）

不過，林芳正卻採取進一步「排除台灣」的行動，日本外務省規定，招待會來賓僅限「前現任總統或元首」及「現任議長或部長級官員」，如此一來，台灣代表團當然沒機會出席，但參加安倍國葬約200個國家及國際組織之中，大約一半也因相同限制而未能參加。

報導指出，岸田舉行迎賓館招待會，原本是與各國元首交流的良機，卻因為外務省邀賓限制「喪失外交機會」，也因此，針對林芳正處事手腕的質疑聲浪高漲。

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