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暌違5年！唐獎舉辦實體頒獎　6位得主現身「北一女與青年對談」

▲▼唐獎教育基金會執行長陳振川。（圖／記者許敏溶攝）

▲唐獎教育基金會執行長陳振川表示，第五屆唐獎將在8月1日舉行實體頒獎典禮。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，世界學術大獎—唐獎，在暌違5年之後，唐獎教育基金會今（11日）宣布，將在8月1日正式舉行實體頒獎典禮，6位新科唐獎得主，都將親自蒞臨台灣參與頒獎典禮，並參加之後的唐獎科學周活動，得獎人將發表演講，其中還有一場在北一女的青年對談活動，料為台灣產官學界掀起一波唐獎熱潮。

每兩年頒佈一次的世界學術大獎—唐獎，今年邁入11周年，受到疫情影響，在2020年的第四屆頒獎典禮，改為線上舉行，2022年第五屆頒獎典禮，因為台灣邊境管制延後舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川今天分享好消息，宣布實體頒獎典禮將在8月1日舉行。

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第五屆唐獎共頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎等四個獎項，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，第五屆共有6人獲獎，包括永續發展獎得主傑佛瑞•薩克斯，生技醫藥三位得主卡塔林・卡里科、德魯・魏斯曼、彼得・庫利斯，漢學獎得主潔西卡・羅森，以及法治獎得主雪柔・頌德絲。

陳振川表示，這次來台的6個得主都是國際頂尖學者，例如永續發展獎得主傑佛瑞•薩克斯，曾任三屆聯合國秘書長特別顧問，在永續發展目標（SDGs）的制訂與倡導及「巴黎氣候協定」達成貢獻良多；卡里科等三名教授成功開發對抗COVID-19的mRNA疫苗，拯救無數性命。

此外，陳振川指出，漢學獎得主潔西卡・羅森，曾在大英博物館東方文物部服務近30年，精研中國藝術文物，具體證明東西方物質文化的交互影響；法治獎得主雪柔・頌德絲對比較憲法有開創性貢獻，特別是推動亞太地區立憲工程。

頒獎活動將在8月1日舉行，但陳振川表示，基金會還舉辦唐獎周活動，隔天2日則有一個重頭戲「唐獎得獎人演講」，四個獎項得主，將在台北福華國際會館輪番上場，提供8小時的學術饗宴，讓與會者一睹唐獎得主風采與其研究成果，同一天還有一場在北一女舉行的「青年對談」，由卡里科與學子對談。

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