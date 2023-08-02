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住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

中颱「卡努」持續逼近台灣，氣象局已針對北部4縣市發布陸上颱風警報。（示意圖／黃威彬攝）

▲中颱「卡努」持續逼近台灣，氣象局已針對北部4縣市發布陸上颱風警報。（示意圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

中颱「卡努」持續逼近台灣，氣象局已針對北部4縣市發布陸上颱風警報，而台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣今（2日）晚間已宣布明日停班停課。對於勞工可否放颱風假的標準，勞動部指出，只要勞工的「工作地」、「居住地」、「上班必經途中」任一縣市停班，勞工因而未出勤、雇主宜不扣工資。

勞動部說明，遇上颱風等天然災害時，勞工的「工作地」、「居住地」、「上班必經途中」之中的任一轄區首長，若已通知停班，勞工因而未出勤、雇主宜不扣工資，同時不得視員工為曠職、遲到，或強迫勞工請事假或其他假，也不能強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或執行其他不利勞工的處分。

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勞動部指出，無論颱風假當天為「工作日」或「休息日」，勞工的假勤都應比照《天然災害應對法》處理；若勞工在上、下班途中發生職業災害，在治療及休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定，給予職業災害補償，違者可處以新臺幣2萬元至100萬元罰鍰。

另外，有網友在PTT發文，「颱風來了只能待在家裡躲風雨，哪裡都去不了，商店也會休息，沒什麼地方可以去。如果放颱風假，該做的事還是得做，放完假事情會更多，大家想放颱風假嗎？」貼文曝光後，不少苦主留言「颱風假對我們完全沒好處，要遠端上班」、「颱風假對我們遠端族無緣啦」、「居家辦公，謝謝指教」。

針對居家上班是否能放颱風假，勞動部曾給出答案，若工作的性質為可採居家工作形式，則在是否採取居家上班前，勞雇雙方應就提早約定，而原就約定居家工作的勞工，若原有的工作不因颱風受影響，雇主應照發工資，但如果仍受颱風影響，導致無法履行勞務，雇主也不得給予勞工任何不利的處分。

勞動部提醒，若因營運性質，勞工仍需要在颱風停班日工作，雇方除了應照給當日工資，也宜再加給勞工工資，並且應提供交通工具、補貼，或其他相關協助。

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「住桃園」工作地在雙北能放假？　勞動部給答案了
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