快訊／卡努颱風逼近北台灣　朱銘美術館「休館1日」暫停開放

▲新北市金山區「朱銘美術館」園區。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局2日晚間5點30分發布「卡努」颱風陸上颱風警報，並持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及東北角地區，宜蘭縣、基隆市、台北市及新北市已陸續被列入警戒區域。為了維護遊客安全，新北市金山區「朱銘美術館」宣布，明（3日）休館一日，暫停對外開放，請大家注意安全並做好防颱準備。