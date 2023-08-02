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卡努將「停車」侵襲大台北！暴風圈最強風雨轟炸　時程出爐

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲卡努以中颱上限之姿逐漸減速逼近台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

颱風來襲！6號中颱「卡努」（Khanun）不斷減速，中央氣象局今（2日）晚8時30分持續發布「陸上颱風警報」並將台北納入警戒，範圍包括北北基宜，預報員朱美霖表示，卡努最接近台灣時間落在明天（3日）深夜，明天深夜到4日（周五）風雨最劇烈，由於颱風到時將滯留東北方近海，北部降雨明顯且持續，中南部也隨著西南風導致降雨加劇。

朱美霖指出，卡努強度維持中颱，暴風半徑280公里，未來將緩慢往西北西移動，過去這段時間颱風移動速度減慢，大致為時速10公里，明天移動速度仍緩慢。卡努接近台灣東北方近海的時間點落在明天深夜，目前暴風範圍已經接近台灣近海，到了明天上午，暴風圈將影響陸地，因此今晚8時30分的陸警範圍增加台北。

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▼卡努暴風圈將觸陸，陸上颱風警報範圍納入北北基宜。（圖／中央氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

在卡努影響之下，颱風外圍環流持續為北部帶來間歇性陣雨，卡努中心目前位在琉球北方，今晚到明天將逐漸接近台灣，明顯降雨將影響北台灣、中部地區。今晚到明晨，北海岸雨勢增大，北部山區、中部山區也會增多；明天白天雨勢逐漸增強，最明顯降雨落在明晚到4日，因為颱風滯留在東北部近海、不太移動，北部降雨將明顯且持續，中南部也隨著西南風增強雨勢加劇，4日上半天颱風逐漸遠離，但中南部因位處西南風迎風面，降雨仍明顯，北台灣雨勢則會趨緩。

路徑上，卡努在接近東北部近海時，將會停留打轉，明天深夜到4日呈現滯留情形，導引氣流不明顯，後續走向滯留時間都非常不確定，因此目前最有機會的路徑是4日上半天開始，卡努隨著導引氣流，往東北方向移動，路徑變化仍相當大。

朱美霖指出，隨著颱風接近風力將增大，今晚到明晨，北台灣、恆春半島、蘭嶼綠島及西南沿海有較強陣風，明天白天風勢增大，台北市也會開始增強，其中新北汐止、貢寮地區也會比西南側的板橋風力更強，熱區落在北海岸、東北角、蘭嶼綠島，有10到11級強陣風，但因台灣地形複雜型，造成民眾感受差異大。

最強風力時間為明晚到4日清晨，預估北海岸、東北角、蘭嶼綠島10-11級，新北桃園恆春半島9-10級，大台北、新竹、宜蘭、屏東沿海也有較強陣風。

▼卡努暴風圈廣闊，對流發展旺盛。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼卡努最強強風雨將於明天來襲。（圖／中央氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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