卡努颱風逼近！新北景觀處加強巡視　落實防颱整備工作

▲新北景觀處加強巡視，樹木例行疏剪巡查工作持續進行。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中度颱風卡努在台北東方持續向西北西前進，新北市政府景觀處已於颱風來臨前執行防災整備作業，景觀處長林俊德表示，完成本市49條重要道路例行修剪及檢整支架設置，並請各公所完成轄區維管樹木疏剪與支架巡檢改善作業，加強檢視有無罹病蟲害或爛根等情形，減少災害發生，保護市民安全。

▲新北市49條重要道路例行修剪及檢整支架設置。

氣象局預估卡努颱風的路徑微幅向西修正，暴風圈在周四至周五有機會掠過東北方近海且路徑變化大，若未來路徑再修正，將有機會碰觸到北台灣陸地，所帶來的風量及雨勢不容小覷。景觀處長林俊德指出，已要求本市路樹搶災承商人員及搶災機具待命，視災情調派，並且24小時輪班，依據EOC災害應變中心系統，一收到通報立即連絡維管單位，即刻排除災後因樹木倒伏或斷裂等造成的公共危險現象，以求儘速恢復行車通暢及市容。

林俊德表示，新北市樹木例行疏剪巡查工作持續進行，透過前中後整備作業，致力減少災害產生，呼籲民眾若於戶外發現路樹傾倒影響公共安全時，可撥打本市「1999」市政服務專線，將儘速派專人前往處理。

▲加強檢視有無罹病蟲害或爛根等情形，減少災害發生。

▲新北市景觀處已請各公所完成轄區維管樹木疏剪與支架巡檢改善作業。