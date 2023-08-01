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黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

▲▼黃捷跨界變「唱跳女團團長」！偶像雙馬尾造型首度曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷跨界變「唱跳女團團長」！偶像雙馬尾造型首度曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

喜劇舞台劇《丞相，起風了》2023 全台巡演，8月中即將於高雄登場，這次跨界合作高雄市議員黃捷，挑戰劇場從沒出現過的網軍議題。黃捷這次化身唱跳女團團長，雙馬尾偶像造型首度曝光，導演謝念祖也分享會找黃捷參與，就在於女團團長在劇中是被網路霸凌的角色，「而在台灣，最常被網路攻擊的除了藝人、啦啦隊，就是年輕的女性政治人物。」

現職高雄市議員的黃捷，分享自己並非第一次參與舞台劇，「之前曾客串演出過《我們與惡的距離》，是以議員的身分參與。但這次在《丞相》中首次跳脫政治人物的身分，成為正式的演員，不僅要演戲，還要唱歌、跳舞！」

▲▼黃捷跨界變「唱跳女團團長」！偶像雙馬尾造型首度曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲導演謝念祖透露，第一次排戲就被黃捷所驚艷。（圖／記者賴文萱翻攝）

導演謝念祖分享會找黃捷參與，在於女團團長在劇中是被網路霸凌的角色，「而在台灣，最常被網路攻擊的除了藝人、啦啦隊，就是年輕的女性政治人物。」他也透露，第一次排戲就被黃捷所驚艷，「在劇中黃捷會以被霸凌者過來人的經驗，來安慰同樣被網霸的人， 那種真情流露，是真的會被感動。」

黃捷笑說可能是跟平常「為民服務」的工作很相似，所以特別容易代入，而為了更精進演技，劇團也特別安排金鐘視帝湯志偉進行一對一的戲劇教學。

事實上，黃捷現居於高雄，分享自己若要參與此劇排練，要在下班後坐車北上，往往結束後再回到高雄都是深夜，可見演出的決心。被問及這麼辛苦仍要參加的主因？她表示，希望透過自身為公眾人物的參與，讓更多人可以重新認識網路世界，起到正面作用。

▲▼黃捷跨界變「唱跳女團團長」！偶像雙馬尾造型首度曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷希望透過自身為公眾人物的參與，讓更多人可以重新認識網路世界，起到正面作用。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，網路世界太過極端，加上是匿名空間，大家會把最惡魔的一面呈現出來。尤其是生在數位時代的青少年們，網路就是他們的真實世界。但網路言論更偏激、更沒有節制，導致有很多憾事發生。

▲▼黃捷跨界變「唱跳女團團長」！偶像雙馬尾造型首度曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷挑戰出演舞台劇，變身「唱跳女團團長」。（圖／記者賴文萱翻攝）

《丞相，起風了》由去年奪得金鐘獎迷你劇集女主角獎的林辰唏擔綱女主角，金鐘得主湯志偉、劇場資深演員凱爾領銜主演，挑戰劇場從沒出現過的網軍議題，透過最新時事的收錄，讓觀眾於歡笑中了解網路惡意留言的嚴重性。《丞相，起風了》8/12 高雄衛武營國家歌劇院只有一場，黃捷則僅在高雄場擔綱演出，她也歡迎大家多多支持自己的首部舞台劇。

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