社會住宅難抽到！　營建署：最快2025年全面推動「輪候制」

▲民進黨立委賴品妤召開社會住宅入住機制記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委賴品妤、莊競程等人14日召開記者會，呼籲修正社會住宅入住機制，納入「輪候制」及「多次落選加籤制」。而營建署則承諾，會參考賴品妤委員的建議，並納入各地方政府意見後，在下階段「社會住宅興辦計畫」內研議。

對於社宅制度，賴品妤、莊競程協同北市議員苗博雅、吳沛憶、苗縣議員曾玟學、高市議員黃捷召開記者會，呼籲社宅機制納入「輪候制」及「多次落選加籤制」。

賴品妤說明，社宅採「輪候制」才能讓合適性高的人優先受到政府幫助，而非僅碰運氣。而在實施輪候制以前，針對多次未中籤的人，表示居住的迫切需求無法被滿足，應根據未中籤次數給予相應加籤數，才能在具備一定公平性下，提高入住社宅的機會，這個現在就能做。

賴品妤指出，抽籤制背後的意涵是，年輕人買不起房都只是「階段性」，就算沒抽中，幾年後就買得起，所以才讓大家覺得政府沒有真正理解他們需求。甚至曾有年輕朋友跟她分享，他們每年都去求神拜拜，只為了「抽中社宅」

莊競程表示，2016年前社宅只有6000多戶，到今年6月底，包括已完工、興建中、決標待動工、包租代管等，總共約有20萬戶，賴清德已經喊出25萬戶的目標。隨著社宅數量增加，分配問題必須重新思考。

莊競程指出，建議採取國外的「輪候制」，讓符合資格的民眾都可申請並依序入住，對於弱勢者也可優先，甚至加入「多次落選加籤制」的設計，讓制度更加符合居住正義的精神，希望內政部趕快做好相關規劃。

黃捷表示，比起純碰運氣的抽籤制，輪候制的精神在於給政府訂下社宅興建的時程表，並依據等候名單的社經背景，設計較為公平的排序方式。另外，黃捷也建議應納入國外「等候時長列入排序評比」的機制，讓等候越久的民眾，可以獲得較為優先的入住排序，避免遙遙無期的等待。

苗博雅表示，現行社宅制度最大的問題，是地方政府各自為政，從入住的公平性到租金的合理性都出問題。以租金的合理性為例，過去臺北市就錯誤的將房屋稅、地價稅計入成本，導致產生四萬社宅的鬧劇，經長期爭取整合跨黨派共識才更正錯誤。

苗博雅直言，針對社宅「輪候制」的改革，台北市也「研議」多年無下文，推託給中央、針對入住機制與租金成本計算，中央應該更有魄力，引導地方政府，讓社宅制度更符合公平正義的原則。

吳沛憶表示，「輪候制」比抽籤制更具確定性，但要發揮功能就要有穩定的社宅供給，要及時蓋出足夠數量的社宅。例如北市府目前有7000戶社宅規劃還找不到用地，所以不知道何時開工、何時完工，這種不確定的規劃，無法解決「看的到吃不到」的問題，因此搭配輪候制，就一定要持續蓋社宅，還必須有明確的興建時程，讓青年更清楚掌握未來進度。

曾玟學表示，與其他地方相比，苗栗的第一處107戶社會住宅幾個月前才剛開始動工，不只看都還沒看到，未來能新增多少也是問號。相較於都會區，社會住宅在非都會區有不同的意義，這是對人口停滯甚至減少的地區，帶來新血或是改變結構的契機，除了應該鼓勵行政單位配合尋找合適地點建置社會住宅，目前所看到的問題也應作為警惕。