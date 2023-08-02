　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

記者賴文萱／高雄報導

高雄因前瞻建設經費拿1265億排六都第一惹議，國民黨立委游淑慧與洪孟楷接連跳腳，狠批民進黨獨厚高雄。高雄市長陳其邁除昨（1）日深夜發長文反擊，今天受訪時也重申，建設不分藍綠，更需要兼顧到區域平衡，對某些政治人物用這種天龍國的眼光不以為然。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁反擊前瞻經費爭議，強調建設不分藍綠，對天龍國眼光不以為然。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於被指前瞻獨厚高雄一事，陳其邁說，大家在談的前鎮漁港，在2019年9月，蘇院長覺得這個漁港應該要做更大的改善跟提升規模，因為前鎮漁港是台灣遠東最大的遠洋漁港，已經50年破舊不堪，汙水道所有的汙水全部都灌在前鎮漁港，所以對地方稍微了解的人都知道這個漁港的改建迫在眉睫。

▲▼高雄市長陳其邁反擊前瞻經費問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁出示公文反擊前鎮漁港前瞻經費爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，當時的市長是韓國瑜市長，這是高雄市政府國民黨主政的韓市長所提的建設，他當時擔任副院長，就跟蘇院長說這個對高雄來講很重要，對台灣的遠洋漁業來講很重要。所以地方國民黨執政、中央民進黨執政，大家合力促成，怎麼到選舉的時候就走樣，對於南北均衡區域的發展，這個應該是要不分藍綠，大家共同努力來做。

陳其邁再舉例，登革熱的事情也是一樣，他那個時候是副院長，在2019年6月14日，這個公文都有，高雄市政府衛生局去函中央CDC要求5300萬的預算補助，中央在2019年6月19日全額補助，5天內中央就核定補助5300萬。

▲▼高雄市長陳其邁反擊前瞻經費問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁反擊，2019年高雄登革熱防治經費，中央5天就核定。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁反擊前瞻經費問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，這個是中央跟地方大家一起合作，地方政府有需求，中央就給予全力協助，所以不希望在我們高雄市大力建設的時候，為了選舉的口水來延宕高雄建設。

至於捷運的預算，陳其邁表示，這種大型計畫本來有一些就是公務預算，有一些就是用所謂的前瞻特別預算來編列，但是這個錢都還是中央補助。「大台北都會區的計畫1.2兆裡面，中央負擔6700多億的預算，更有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追、申請預算的時候，那你說這樣對南部預算比較多，這是哪門子的道理？」

陳其邁直言，這種天龍國的批評對台北以外的城市是非常不公平，假如要選總統的人，忽略了長期這種區域均衡發展，那怎麼讓南部的鄉親來支持你選總統？

陳其邁重申，不要把每一個地方的建設全部都政治化，這些錢假如是對地方的建設有幫助，對於區域化的均衡發展有幫助，不分藍綠的總統都應該要支持，也應該要表態。

他也要請問國民黨的候選人支不支持前鎮漁港的改造，就那麼簡單的一個問題，「不要人在日本就迴避這個問題，然後派發言人出來似是而非、抹黑高雄的建設，我非常不以為然。」

ET快訊
NONO手機、筆電全被搜索！　淡定問警：可以找律師來嗎
快訊／NONO遭罵「人渣」！　火爆場面曝
快訊／NONO首度露臉！　低頭不發一語
快訊／卡努雙眼牆出現！　強風圈特大
快訊／內內要哭了！　最辣輔導長親密片外流源頭曝
快訊／北北基桃颱風假？　最快今晚8時宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍駐美副代表疑散佈「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

「國安人才不會從天上掉下來」　民進黨8月底辦青年兵推營

快訊／侯友宜證實見麻生太郎！　兩人共同關心台海情勢

柯文哲轟前瞻完成率5.3%　綠：按「柯式算法」北市建設完工率0

陸委會諮委會議：中共對台青年統戰有「短中長期目標」

內參民調侯友宜已「超柯趕賴」？　國民黨：不會公布數字

綠委翻2017年照片批「換位置換腦袋」　蔣萬安：當時質疑前瞻淪分贓

潘孟安否認論文抄襲　賴士葆轟：賭大了！用瑕疵遮掩可受公評過犯

中颱卡努逼近會放颱風假？　新北副市長：北北基桃最快今晚8時宣布

獨／工商界挺侯友宜後援會　「名譽總會長」名單驚見郭台銘胞弟

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

藍駐美副代表疑散佈「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

「國安人才不會從天上掉下來」　民進黨8月底辦青年兵推營

快訊／侯友宜證實見麻生太郎！　兩人共同關心台海情勢

柯文哲轟前瞻完成率5.3%　綠：按「柯式算法」北市建設完工率0

陸委會諮委會議：中共對台青年統戰有「短中長期目標」

內參民調侯友宜已「超柯趕賴」？　國民黨：不會公布數字

綠委翻2017年照片批「換位置換腦袋」　蔣萬安：當時質疑前瞻淪分贓

潘孟安否認論文抄襲　賴士葆轟：賭大了！用瑕疵遮掩可受公評過犯

中颱卡努逼近會放颱風假？　新北副市長：北北基桃最快今晚8時宣布

獨／工商界挺侯友宜後援會　「名譽總會長」名單驚見郭台銘胞弟

低胸女深夜沒開車頭燈！因這事被逮　嬌喊第1次：可以放過我嗎

三星搶到NVIDIA大單　韓媒：已進入驗證階段

NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

郭子乾20年模仿過500人！點名侯友宜「最難」原因曝

快訊／NONO移送北檢複訊！全程低頭不語　1男衝現場怒罵：人渣

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

八三夭生日月來了！　無預警宣布2重磅驚喜

藍駐美副代表疑散佈「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

滾水淋身虐死寵物貓判刑7月　新北男被起獲2千包毒咖啡遭羈押

政治熱門新聞

中颱卡努逼近會放颱風假？　新北副市長：北北基桃最快今晚8時宣布

基北北桃有機會放假　張善政：雨量不小

陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見　國防部嚴厲譴責：痛心

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

陳其邁曝81億改造前鎮漁港決策過程

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲掉7.2個百分點」　四腳督保送賴清德

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

在野喊下架民進黨　賴：那換誰執政？

更多熱門

相關新聞

即／五股男一早出門遭砍　兇手淡水落網

即／五股男一早出門遭砍　兇手淡水落網

新北市一名35歲林姓男子2日上午近8時許，行經五股區五福路14巷時遭人持刀攻擊背部，兇手砍人後騎車逃逸，稍早在淡水竹圍派出所前落網。遭砍的林男雖聲稱未與人有糾紛，但警方調查犯嫌於現場等候多時，疑似是金錢糾紛，詳細事發情形仍待釐清。

3歲童吃龍眼噎到！母急衝派出所求救

3歲童吃龍眼噎到！母急衝派出所求救

拖板車急剎起重機翻落　砸爛小貨車

拖板車急剎起重機翻落　砸爛小貨車

台中送報員疑貪快逆向行駛　28歲騎士閃不過相撞

台中送報員疑貪快逆向行駛　28歲騎士閃不過相撞

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

關鍵字：

前瞻建設陳其邁高雄前鎮漁港影音中央補助

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面