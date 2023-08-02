高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

記者賴文萱／高雄報導

高雄因前瞻建設經費拿1265億排六都第一惹議，國民黨立委游淑慧與洪孟楷接連跳腳，狠批民進黨獨厚高雄。高雄市長陳其邁除昨（1）日深夜發長文反擊，今天受訪時也重申，建設不分藍綠，更需要兼顧到區域平衡，對某些政治人物用這種天龍國的眼光不以為然。

▲陳其邁反擊前瞻經費爭議，強調建設不分藍綠，對天龍國眼光不以為然。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於被指前瞻獨厚高雄一事，陳其邁說，大家在談的前鎮漁港，在2019年9月，蘇院長覺得這個漁港應該要做更大的改善跟提升規模，因為前鎮漁港是台灣遠東最大的遠洋漁港，已經50年破舊不堪，汙水道所有的汙水全部都灌在前鎮漁港，所以對地方稍微了解的人都知道這個漁港的改建迫在眉睫。

▲陳其邁出示公文反擊前鎮漁港前瞻經費爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，當時的市長是韓國瑜市長，這是高雄市政府國民黨主政的韓市長所提的建設，他當時擔任副院長，就跟蘇院長說這個對高雄來講很重要，對台灣的遠洋漁業來講很重要。所以地方國民黨執政、中央民進黨執政，大家合力促成，怎麼到選舉的時候就走樣，對於南北均衡區域的發展，這個應該是要不分藍綠，大家共同努力來做。

陳其邁再舉例，登革熱的事情也是一樣，他那個時候是副院長，在2019年6月14日，這個公文都有，高雄市政府衛生局去函中央CDC要求5300萬的預算補助，中央在2019年6月19日全額補助，5天內中央就核定補助5300萬。

▲▼陳其邁反擊，2019年高雄登革熱防治經費，中央5天就核定。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，這個是中央跟地方大家一起合作，地方政府有需求，中央就給予全力協助，所以不希望在我們高雄市大力建設的時候，為了選舉的口水來延宕高雄建設。

至於捷運的預算，陳其邁表示，這種大型計畫本來有一些就是公務預算，有一些就是用所謂的前瞻特別預算來編列，但是這個錢都還是中央補助。「大台北都會區的計畫1.2兆裡面，中央負擔6700多億的預算，更有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追、申請預算的時候，那你說這樣對南部預算比較多，這是哪門子的道理？」

陳其邁直言，這種天龍國的批評對台北以外的城市是非常不公平，假如要選總統的人，忽略了長期這種區域均衡發展，那怎麼讓南部的鄉親來支持你選總統？

陳其邁重申，不要把每一個地方的建設全部都政治化，這些錢假如是對地方的建設有幫助，對於區域化的均衡發展有幫助，不分藍綠的總統都應該要支持，也應該要表態。

他也要請問國民黨的候選人支不支持前鎮漁港的改造，就那麼簡單的一個問題，「不要人在日本就迴避這個問題，然後派發言人出來似是而非、抹黑高雄的建設，我非常不以為然。」