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你的母校還在嗎？盤點今起新學年「退場、合併、更名」學校一次看

▲達人女中今年首招男學生，今起更名為達人高中。（圖／達人高中提供）

▲達人女中今年首招男學生，今起更名為達人高中。（圖／達人高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天是8月1日進入112新學年度，你的母校還在嗎？不少大專院校和高中職，因為擴大招生對象、合併或改隸更改校名，也有被教育部列為專案輔導學校的正式退場。《ETtoday新聞雲》幫大家整理全台多所有變動的學校。

2000年在台南麻豆創校的台灣首府大學，前身是致遠管理學院，全盛時期學生人數超過9000人，受少子化衝擊，招生人數銳減，雖改為獨招、積極招收陸生與外籍生，仍無力回天，去年5月停招、7月停辦、9月教育部列為專輔學校，今年7月底正式退場，創校23年謝幕。

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1969年創立的彰化中州科技大學，去年被爆出以高額獎學金、學習英文、提供就業機會，騙16名烏干達學生來台，卻安排到雲林及苗栗等處當黑工，每月超時工作超過300小時，後來又因財務狀況顯著惡化，去年9月被教育部列為專輔學校，學校也在去年11月主動申請停招，昨（7/31）黯然退場。

台北市內湖區私立老牌女校達人女中，今年國中部首度招收35名男學生，沿用48年的達人女中校名，在今起改為台北市私立達人高級中學，趕在揭牌典禮前，先前就有不少校友返校拍照留念。

創校56年、位於基隆市的經國管理暨健康學院，原本校名就叫做「德育護理專科學校」，當年是國內唯一一所私立護理專科學校，學校知名度相當高。但在2002年升格為技術學院後，更名為經國管理暨健康學院，後來受少子化衝擊，招生不如預期，加上校方考量，學校更名後失去護理專業焦點，對外提到校名時，偶爾會被認為是政治或軍事學校，不利招生，因而決定從今年8月起再度改回「德育護理健康學院」。

教育部今年5月核定台灣科技大學與華夏科技大學兩校整併計畫書，華夏科大從112學年度起停招，115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產捐贈台科大，這也是國內公私立科大合併首例。今在教育部長潘文忠、台科大歷任校長與華夏科大董事長劉三錡等人參與下，台科大華夏校區正式揭牌成立。

國立台南高工今起改隸國立成功大學，校方今天上午舉行揭牌典禮，長達18字的新校名「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」正式啟用，未來將在成大師資的支援下設立「實驗教育班」，開啟大學與技高教育的合作新紀元。

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