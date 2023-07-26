補108課綱不足　台科大開19門銜接課程助新生打底

▲台科大不分系開設「基礎數學夏令營」，透過基礎數學課程讓技優生與體優生能夠順利銜接微積分與其他數理課程。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專「技優甄審」及「甄選入學」日前放榜，為協助即將入學的大一生充實先備知識，台灣科技大學宣布，從暑假起到開學後的大一時期，提供19門銜接課程，包括「基礎物理、基礎數學、應用程式語言」等課程，讓新鮮人提前儲備大學必備專業知能。

由於108課綱新生，在大一上學期的基礎學科表現不如過往新生，包括台大等頂尖大學，陸續開設課程「補破網」，包括台大也在今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，台科大也宣布，提供19門銜接課程讓大一生充實先備知識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台科大教務長陳素芬表示，為照顧各個管道入學學生，台科大因應不同科系、不同專業科目，開設性質不同的銜接課程，有的是科技大學因應108課綱而需加強、補足課程落差，有的則是針對跨領域入學無基礎者提供課程地圖，另也有針對普高、技高不同背景入學的程度落差者進行差異化教學，還有不同程度學生進行的補救、加強教學，以及針對不同系的專業技能或新興科技的強化課程。

台科大112學年共計開設19門銜接課程，包含：基礎物理與數學、模型製作、進階文法與修辭應用等課程。特別的是，針對新興科技專業技能，像是資訊工程系在大一開設「Python程式設計」課程，加強非資訊科同學的能力，預計在113學年再新設4門銜接課。

其中台科大材料系「基礎物理」及「基礎化學」課程在暑假開設，透過線上方式，由授課教授預錄20小時單元影片，讓來自化工群、機械群、電機與電子群電機類及普高的大一新生在入學前，藉由網路非同步教學，按照自己的進度上網學習。

▲台科大應外系開設「進階文法與修辭應用」，補足技高端因應新課綱共同科英文節數減少，及學生基礎寫作能力待加強的問題。（圖／台科大提供）

台科大指出，該課程在111學年共有38位大一新生參與課程，課程報名階段，讓學生針對自己的程度自評，許多學生自認為是需要加強的，在課後還進行線上測驗，並對成績優良的學生頒發獎金與獎狀，鼓勵同學們加強基礎學科能力。

台科大不分系大一學生張友霖說，自己是技優保送學生，之前因為練習比賽，荒廢高中時期的基礎數學，上了學校基礎數學課程，不僅老師授課內容很清楚，還有很多題目可以練習，也有助教可以問，自己不僅獲得夏令營成績第一名，也獲得進步獎，對大一的基礎課程也比較不害怕。