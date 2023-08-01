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公私併首例！台科大華夏校區成立　打造研發暨人才培育基地

▲▼台科大華夏校區今天在教育部長潘文忠參與下舉行揭牌儀式，未來將打造為研發暨人才培育基地。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大華夏校區今天在教育部長潘文忠參與下舉行揭牌儀式，未來將打造為研發暨人才培育基地。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台科大華夏校區今（1日）下午正式揭牌成立，象徵台科大與華夏科大公私併首例進入下一個階段。教育部長潘文忠表示，兩校在平等互惠到循序漸進基礎上，經過評估完成整併，為台灣公私併首例，教育部樂見與支持，兩校在資訊科技等領域已開始進行13項合作研究計畫，華夏科大在電動車領域有不錯成果，希望打造為研發暨人才培育基地。

教育部在今年5月核定台科大與華夏科大兩校整併計畫書，華夏科大從112學年度起停招，115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產捐贈台科大。今天下午在潘文忠與台科大歷任校長與華夏科大董事長劉三錡等人參與下，台科大華夏校區正式揭牌成立。

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▲▼台科大華夏校區今天在教育部長潘文忠參與下舉行揭牌儀式，未來將打造為研發暨人才培育基地。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大華夏校區今天在教育部長潘文忠參與下舉行揭牌儀式，未來將打造為研發暨人才培育基地。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠在致詞時表示，今天是台灣技職歷史性一刻，特別感謝華夏董事會在華夏科大經營與招生發展都正常情形下，無私決定同意整併，首創公私立科大整併首例，教育部樂見與支持。

112學年已有近40位華夏科大教師職員轉任台科大，潘文忠指出，兩校合作已經開始，在資訊科技、機械工程、數位學習、建築工程等領域，兩校優質老師團隊，已進行13項合作研究計畫，台科大也在華夏校區有6個特色領域研究中心，華夏科大在電動車領域有不錯成果，為兩校承擔更大動能，未來會投入近一億元經費，希望兩校合作研究，創造更大價值。

▲▼台科大華夏校區今天在教育部長潘文忠參與下舉行揭牌儀式，未來將打造為研發暨人才培育基地。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠坦言，公私整併牽涉相當繁雜，透過修法也未必能一步到位。（圖／記者許敏溶攝）

台科大顏家鈺校長也表示，整併過程中，牽涉太多法規與財務問題，包括人員適用法規限制等，自己有幾次都想放棄，但非常感謝華夏科大董事會無私及教育部協助，以及校友們支持，才得以完成整併。兩校均重視實務，可以相輔相成，後續將進一步與在地產學共創合作，創建技職教育里程碑。

至於未來教育部是否會透過修法，獎勵公私併？潘文忠表示，兩校整併牽涉議題相當繁複，包括人事、校產、財務等問題，需要累積更多共識，若透過修法，也未必能夠一步到位。教育部也會以兩校整併經驗，作為未來支持與鼓勵的參考，希望未來有更多公私併案例。

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