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48年女校走入歷史！首屆男學生報到　達人女中今改名「高中」

▲達人女中今年首招男學生，今起更名為達人高中。（圖／達人高中提供）

▲達人女中今年首招男學生，今起更名為達人高中。（圖／達人高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立知名老牌女校達人女中國中部今年首度招收男學生，沿用48年的達人女中校名，在今（1日）起改為台北市私立達人高級中學，又一所女校走入歷史。校方今天上午舉行揭牌儀式，新學年將迎來35名國中男學生，為女校校園帶來新風貌。

校方表示，今揭牌儀式特別邀請神父、創校修女、家長及學生代表共同參與，今年國中部七年級男女新生也穿著嶄新的體育服參與，共同見證歷史時刻。

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▲達人女中今年首招男學生，今起更名為達人高中。（圖／達人高中提供）

▲創校48 年的達人女中，首度迎來男學生，更名為達人高中。（圖／達人高中提供）

達人高中校長李美鶴表示，學校在10年前即開始思考招收男生的規劃，基於性別平權的時代趨勢、出生率的下滑，以及目前港湖區男學生家長的教育選擇期待，決定從今年開始招收男學生。

校方表示，為了迎來首批男學生，經過相關課程與設施等軟硬體調整，並增設男生廁所、籃球場等設施，也首度設計製作男生制服，與國中部女生一樣，均採水藍色系風格。今年國中部七年級新生共有5班，採男女合班，未來男學生國中畢業後，可直升高中部，屆時高中部也會有男學生。

因應少子化與性別平權趨勢，近10年來，已有不少女校均轉型招收男生。位於台北市內湖區的達人女中，1965年由耶穌孝女會修女接辦再興中學女生部，1976年奉准獨立，更名為達人女中，自112學年度起，沿用48年的「達人女中」校名邁入歷史。目前北市私立純女校只剩衛理女中和金甌女中。

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