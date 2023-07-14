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1星負評跑錯棚！台科大學生「狂刷5星」補血　冤喊：我們沒吃白飯

▲▼ 。（圖／翻攝自台科大官網）

▲台科大衰捲白飯之亂。（圖／翻攝自台科大官網）

記者施怡妏／綜合報導

27位北科大學生鬧出「白飯之亂」，網路上有正反聲浪，然而「大道創意料理快炒」老闆公告，自16日起無限期暫停營業，再度引爆討論，不過有網友北科大、台科大，傻傻分不清楚，跑到國立台灣科技大學（台科大）的Google評論留1星，讓不少人笑歪，學生紛紛刷5星補血，「我們沒有吃白飯」。

北科大學生因「白飯之亂」遭到網友出征，到學校的Google評論留1星負評，不過有網友北科大、台科大，傻傻搞不清楚，出征錯學校，引起大批台科大學生、校友欲哭無淚，紛紛刷5星評論補血，「校友幫補血，天大地大台科大，畢業持續支持台科大」、「就說白飯不是我們吃的齁，是忠孝東路那間啦」。

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▲▼ 1星負評跑錯棚！台科大學生「狂刷5星」補血冤喊：我們沒吃白飯。（圖／翻攝自台科大Google評論）

▲台科大學生「狂刷5星」補血。（圖／翻攝自台科大Google評論）

北科大全名為「國立臺北科技大學」，位於台北市大安區忠孝東路三段1號，目前星等為4.4；台科大的全名為「國立台灣科技大學」，位於台北市大安區基隆路四段43號，目前星等為4.6。

就連呂秋遠律師也在臉書發文，提醒大家不要搞錯學校了，「天大地大台科大，台科大在公館，北科大在忠孝東路，不要搞錯了」。對此，網友們紛紛笑喊，「太幽默」、「當初真的搞錯台科大跟北科大，第一次搭公車在忠孝東路下車時，我問天，我在哪裡？這裡不是公館」、「台科大最無辜被波及，一堆台科北科分不清」、「我就是搞錯學校的人，所以那年錯過學校分發報到」。

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