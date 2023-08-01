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快筆記！12星座8月「超級大旺日」一次看

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

▲想抓住8月小幸運，快筆記！（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

時光飛逝，2023年轉眼間已經來到8月！運勢輪盤再度轉動，《科技紫微網》整理出12星座在這一個月各自專屬的「超級大旺日」，想要抓住小幸運的趕快筆記！

牡羊座

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幸運日：6、10、13、17、18、27

6日：異性緣佳，容易得到異性朋友的關懷，也是個適合參加活動的日子。

10日：事業運不錯，適合在今天進行思考性、規劃性、評估性的工作。

13日：運勢旺盛，有什麼計畫都可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效。

17日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中多一點。

18日：容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

27日：今天你有相當好的出外人緣，很適合出門談戀愛喔！

金牛座

幸運日：2、7、8、31

2日：財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢人幫忙。

7日：有喜訊傳出，容易受到重用的一天，有升遷之運。

8日：異性緣佳，與他人互動可能得到意外驚喜甚至結下情緣。

31日：工作得心應手，人也精神抖擻。

雙子座

幸運日：6、9、17、21、25

6日：超級戀愛天，臉上多點笑容，可以提升戀愛運喔。

9日：幸運的一天，有明確的目標。

17日：可嘗試越級與對方上司交涉，有獲得意外收穫之象。

21日：能夠開心的完成工作，即使小有困難也不會影響你。

25日：有許多跟異性互動的機會，也容易得到異性幫助。

巨蟹座

幸運日：3、16、20、23

3日：財運還不錯，但應見好就收，否則可能進進出出一場空。

16日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。

20日：異性緣旺旺日，多半是別人主動來接近你。

23日：桃花朵朵開，多出門走走，就會有不錯的機緣。

獅子座

幸運日：3、6、21、28、31

3日：頭腦靈活，適合挑戰高難度工作，可讓你得到不少成就感。

6日：運用智慧生財的日子，對於創意工作者特別有財利。

21日：有異性主動邀約，感情進展順利。

28日：狀態良好，魅力強大，讓人難以抵抗。

31日：有付出必有收穫，特別有利於業務工作者與藝術創作者。

處女座

幸運日：8、12、14、19、26

8日：有機會接觸新事物，別讓好的創意溜走，好好把握。

12日：表現活躍的一天，很有異性緣。

14日：有獨當一面的機會，付出與回收會成正比。

19日：心境明朗，化解誤會之日。

26日：心情愉快，做事情很有幹勁。

天秤座

幸運日：6、10、15、21、22

6日：一切順利，與他人的良好配合，使你運作得心應手。

10日：令人羡慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運。

15日：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

21日：財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日開花結果。

22日：無心之舉也有可能給你帶來意想不到的收穫，要廣結善緣哦。

天蠍座

幸運日：8、11、13、16、22

8日：財氣順順，得財不費力。今日投資容易有意外收穫。

11日：預定的目標都可以完成，有出風頭的機會，易得到他人的賞識。

13日：財運很不錯，主動向外活動、與人密切接觸，能挖到寶藏。

16日：活動力很強的一天，在忙碌中將能有所收穫，愈積極收穫愈多。

22日：頗適合在工作上擴大規模，而且還有機會掌握主導權。

射手座

幸運日：2、6、14、15、20

2日：口才佳，人際關係運高漲。

6日：心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我。

14日：桃花運強強滾的日子，把握好丘比特之箭吧。

15日：愛情旺旺日，異性緣很好，快去對喜歡的人放電！

20日：正財大於偏財，是個一分耕耘、三倍收穫的日子。

摩羯座

幸運日：5、11、17、29

5日：桃花盛開的日子，一個不經意的邂逅，就會有後續的故事發生。

11日：工作狀態不錯，效率大大提高。

17日：提醒自己多與異性交流，培養自信，有助於覓到桃花。

29日：勇敢的面對突發狀況，你將會有意外的收穫。

水瓶座

幸運日：6、7、12、18

6日：心情不錯，適合與朋友談心。

7日：快樂的一天，要接住丘比特之箭哦。

12日：財運好到讓人眼紅，適合投資理財的好日子。

18日：運勢走高，易有驚喜的一天。

雙魚座

幸運日：1、2、13、16、20、25

1日：桃花紛飛，易有好運降臨。

2日：大膽示愛的好日子，單身者有機會遇到理想中的那個人。

13日：偏財運旺旺的一天，有多重得財管道，不過也有浪費的傾向。

16日：事業運很棒，會得到認可，並有主導方案的機會。

20日：活動力飽滿，在忙碌中將有所收穫，愈積極收穫愈多。

25日：異性吸引力強，桃花紛飛。

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