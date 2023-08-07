「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

文／命理老師 邱彥龍

周二（8／8）是父親節，也是正式進入立秋，代表秋天要開始了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，立秋除了適合養生補肺之外，因為又跨越到農曆七月，若覺得上半年小人多，運勢不佳者，不妨可以藉農曆七月多燒些紙錢超渡無形眾生，為自己添好運。但有6個生肖這段期間則是自帶好運，可以把握進財機會。

▲立秋節氣。（示意圖／pixabay）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（8／8－8／23）運勢最強6生肖，分別是：

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Top6： 牛

屬牛的朋友在這段期間冥冥之中自有天助，雖外地運稍差但不構成大礙，月中之後就會好很多，雖然看似好像都在燒錢，但將時間拉長來看是有前景的，只要照著自己的規劃與目標前進即可，語言溝通是此段時間的重點。

Top5 ： 羊

屬羊的朋友在這段期間偏財運強，但容易將財富花在朋友享樂和交通方面，建議將錢花在學習新知上，以後會有不錯的回報，人氣也會慢慢增長，工作和交通上不要太要面子，否則容易和人有衝突。

Top4 ： 馬

屬馬的朋友在這段期間財運與學習運強，只要願意去學習與工作，就能有不錯的成績和進展，不要用感覺來催眠自我，若給懈怠找理由，只會白白浪費了自己的好運。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友在這段期間，那些之前被卡住許久的事情將慢慢有所解套與進展，工作與財運會逐漸有熬出頭的感覺，但客戶或合夥人錢財方面的突發狀況還是有，必須等月中之後將能看見曙光。

Top2 ： 鼠

屬鼠的朋友這段期間擁有自我的一套邏輯方針，有賺快錢的機會，但也要審慎了解對方是否為詐騙，合夥上要謹慎小心。另外，多參加團體聚會活動，名聲與地位會大幅提升，有利於未來發展。

Top1 ： 兔

屬兔的朋友在這段期間情緒變化大，心情時好時壞，建議先穩住自我的心情再說，實際上你比別人都更幸運，能在宗教、教育、藝術、團體擴張方面得到成功與進展，只要多往外地、海外發展，並朝網路、高等教育去努力，未來將有不錯的收穫。

▲立秋期間要緊緊守住自己的荷包。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師提醒這段期間因為遇到金星逆行，感情上會比較無感，財富與價值觀面臨震盪，小人也特別多，加上海王星也逆行，詐騙集團可能會傾巢而出，守住自己的荷包是這個節氣的當務之急。不過，立秋期間木星與土星很旺，有利於15種行業跟5個星座的發展。

這段時間股市、銀行、證券業將面臨大起大落，要特別謹慎操作，工商業的拓展也容易受阻，可能受到突然的變化而延遲或因思慮不周而失敗，一切得有長遠的規劃。

好消息是立秋期間木星與土星是最旺的星，邱彥龍老師分析，這非常有利於慈善事業、福利機構、律師、司法行業、宗教、命理業、藝術文化、教育產業、音樂、舞蹈、繪畫、娛樂產業的發展，而建築業、礦產業、製造業若能利用立秋期間再升級，會擁有不小的財富機會，也恭喜巨蟹座、處女座、雙魚座、牡羊座、水瓶座等5個星座，在立秋期間走好運。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師