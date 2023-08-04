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七夕前拚脫單！12星座「偷心」攻略一次看

▲選擇婚紗的你，是一位浪漫主義者，懂得如何善待對方並全心全意地付出。你相信兩人之間心靈的連結比任何事情都重要。（示意圖／視覺中國CFP）

▲12星座「偷心」攻略助你脫單不孤單。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

距離七夕情人節剩不到三週，單身貴族想拚脫單加入「放閃行列」，卻擔心自己魅力不足、桃花不旺，而不敢有所行動嗎？《科技紫微網》特別整理出12星座「偷心」攻略，教你如何發揮自身特質、終結孤單，不妨參考看看。

牡羊座

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天生的親近感就是你最迷人的超能力。在人多的場合，多展現出自己善談、開朗的一面，最好言語中再加點幽默感，就很容易為自己招來桃花哦！

金牛座

金牛座最迷人的特質是從容、優雅。想要好好發揮這個特點，金牛女可以在服飾妝容上下功夫，而金牛男則可以在與異性交談時多表現出有擔當的一面，會讓異性大為欣賞。

雙子座

最平凡的話語，在雙子座的口裡，也能變成美麗的諾言，這就是雙子座最能打動人心的特點。在社交場合，多用你陽光的個性與正能量感染異性，會讓對方對你欲罷不能。

巨蟹座

巨蟹外表是一顆小籠包，卻散發著法式可頌麵包般的氣質。而你那貼心、會照顧人的特點，也是異性很在意的細節，這是巨蟹最迷人的優勢。

獅子座

獅子座每逢出場，一般都會自帶霸氣總裁氣場加主角光環。性格直爽、簡單明快就是你身上的亮點。若想使桃花的訊號更強烈一些，可多展示自己多才多藝的一面哦！

處女座

處女座一絲不苟的做事態度，很容易讓異性欣賞。低調、內歛、內涵又豐盈，所散發出來的迷人氣場，可不是每個人都有的。

天秤座

天秤座不僅有優雅的魅力，也有可愛的個性，這種無可匹敵的迷人優勢會讓異性情不自禁的產生好感，天秤所需要做的，就是多創造與異性接觸的機會囉！

天蠍座

天蠍一向在異性眼中極富神秘色彩。這種撩人心弦的神秘感很容易讓異性不自覺的去探索追尋。與異性聊天時，一雙會說話的明眸，也能成為愛情的催化劑喔。

射手座

射手座總給人感受到一種積極進取的生活態度。這一點不僅是射手座身上最迷人的地方，更是射手座人生的最大優勢，因為誰會不喜歡開心果呢？

摩羯座

摩羯最迷人的亮點就是善良。只要把這樣的特性發揮在異性身上，對方會沒有抵抗力，從而對你產生愛意。卸下冷靜淡然的外殼，多和異性溝通，桃花會開得更旺。

水瓶座

瓶子就像孩子一樣，活在一個單純的世界裡。只要你在異性面前勇敢表露出你最真實的一面，這樣的純真在異性的眼中會是十分可貴的，會讓人忍不住想靠近你。

雙魚座

雙魚一旦展示自己充滿愛心、溫柔體貼的一面，便能讓異性情不自禁的心生愛慕。主動和異性聊天，傾聽對方的心事、煩惱，然後給予貼心的安慰，便會讓對方更加依戀你了。

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