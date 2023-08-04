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單身快迴避！4星座特愛放閃　致盲效果100%

▲▼ 男女,情侶,男友,女友,交往,談戀愛,正妹（圖／CFP）

▲4星座特愛放閃、曬恩愛。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

單身一族辛苦了！才撐過西洋情人節不到半年，馬上又要面對七夕情人節的粉紅泡泡爆擊，就連滑個手機都有可能遭遇「閃光彈」猛攻！《科技紫微網》特別點出愛放閃、曬恩愛的4星座，致盲效果100%，怕瞎的人快迴避。

獅子座

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獅子座恐怕是十二星座裡，最不能接受「地下戀情」的星座。不同於內斂的土象星座通常要等到感情發展穩定後，再到社群網站放閃，獅子座的血液裡就寫著「炫耀」兩字，所以他們總是剛開始交往就想昭告全天下，希望所有的朋友一同見證。

獅子座不僅自己喜歡放閃，甚至還無法接受自己的另一半「不放閃」！所以獅子座每秀一次恩愛，除了宣誓主權，也是在向另一半傳遞訊息——「我都已經po照片了，你趕快po一張tag我啊！」獅子座的另一半，聽見了嗎？

巨蟹座

感情是巨蟹座生活的重要部分，所以他們放閃的頻率不算低，有時連自己正在放閃都沒有察覺。由於熱愛生活的巨蟹同樣也喜歡記錄生活，凡是做了一頓晚餐、一起出遊、彼此間好笑的對話截圖、在一起時發生的趣事，都喜歡發出來跟大家分享。

這樣略帶流水帳式的記錄，對巨蟹來說是分享日常生活，殊不知螢幕前的一票好友已經被閃了一遍又一遍。偏偏巨蟹座的放閃又不是那麼高調，讓人難以挑出毛病，只能羨慕在心裡。

雙魚座

放閃這種事怎麼少得了情感大師雙魚座呢？大概每個人都遇過幾個很愛在社群網站分享戀愛心得的雙魚座朋友吧，因為心思細膩、又喜愛藝術的雙魚座，最擅長用拍照或短片的方式記錄並分享戀愛的點滴。

雙魚座追求儀式感的特性，讓他們比一般人更會編寫自己的「戀愛劇本」，像是第一次為對方下廚、第一次見對方家長……都被他們賦予了浪漫的意義。雖然旁人常常看著看著就被「閃」到眼前空白一片，不過想追求生活情趣的人還是可以參考參考的！

天蠍座

天蠍座不喜歡張揚，因此放閃時不像前面幾個星座這麼大方自然，但他們就是忍不住要放閃一下。這麼做的原因，除了小小的自我滿足甚至炫耀一下，最重要的功能就是赤裸裸的宣誓主權了

天蠍座最典型的放閃方式就是，不發兩人的正面合照，而是互相幫對方拍男友視角、女友視角的照片，又或是發一張昏黃路燈下兩個人手牽手的背影，搭配著曖昧而似是而非的文字，以傳達「我戀愛了，但是我沒有要放閃的意思」。天蠍座身邊的朋友，感受到了嗎？

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