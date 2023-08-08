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立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

7月事業走上坡路　這3生肖得貴人相助、升遷加薪

▲「3生肖」立秋將迎來轉運的機會。（示意圖／Pexels）

記者隋昊志／綜合報導

今天是父親節，也是24節氣中第13個節氣「立秋」，意味著正式進入秋天。秋季象徵著豐收的季節，運勢專欄《搜狐網》指出，對某些生肖來說，也是轉運的最佳時機點，只要把握機遇，無論是在事業或者生活上，都能有更好的發展，不但職場升遷快速，收入也能隨之增加，讓未來更加美好。

生肖羊
屬羊的人心態積極，做事方面也格外細心，在生活中總是能發現別人察覺不到的好機遇，而且自己也能夠更快的進入狀態，抓住各個新機會增進自己，因此發展的腳步總是特別穩。立秋前後的日子裡，他們賺錢更快，而且生活格局相當好，風生水起的方面，不只是在職場上而已，更有其他的賺錢門路，讓他們能夠趕走貧窮，遠離生活之中的煩惱。

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生肖蛇

屬蛇的人做事有很好的風範，他們的處事風格心態平和，能夠面對挑戰，更可以傾盡全力將工作上做好。立秋前後，他們的運氣會很旺，讓家境能夠有所好轉，今年也不止單方面的進步，不但更有賺錢的機會，格局也會變得更大，可以有更好的眼光，實實在在的從事自己理想中的職業，對未來而言沒有什麼好擔心的，只需要好好把握當下，一定會風生水起。

生肖牛
屬牛的人特別的穩重，做事的風格總有著讓人欣賞的一面，他們並不急躁，在職場上能夠認真把握種種細節和規律，是擁有實力的強者。屬牛的人在立秋節氣前後，能抓住好運，不但能夠風生水起，賺錢也會更快，日子也會越過越幸福。

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