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小劇場演不停！「戲精」星座TOP5　第一名眼裡心裡全是戲

▲情侶,吵架, 。（圖／達志／示意圖）

▲有些人看似風平浪靜，內心卻波濤洶湧。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

現實生活中，許多人習慣戴著面具在社會走跳、把真正的情緒隱藏起來，其中有些人表面風平浪靜，內心卻波濤洶湧、小劇場不斷，甚至整天上演宮鬥劇！《科技紫微網》整理出「戲精」星座TOP5，內心戲超豐富，不當編劇太可惜！

NO. 5：水瓶座

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用意念穿越回了古代宮廷

獨處的水瓶只可能會孤單，但絕對不會寂寞，因為就算一個人的時候，心理活動也沒停止過，甚至還可以更豐富，用意念「上身」電視劇主角，或是穿回古代宮廷鬥法，那都是分分鐘的事。

NO. 4：雙魚座

臉上笑嘻嘻，心裡罵翻天

雙魚雖然常常活在夢中，但這不妨礙他們內心戲的風雲多變。日常都是事情還沒有發生，心裡已經預演了好幾個版本了，像個導演一樣加了好多情節。對於老闆的無理要求，雙魚心裡各種不爽，但心裡千言萬語彙成嘴上的一句「好」。

NO. 3：獅子座

心裡住著一個女王，眼裡都是側妃

自戀自傲，自成一派的獅子，一直都是那個「唯我獨尊」的狀態。坐個公車最後一排的中間位置，都能想像自己要登基了，就更不用說職場上競爭上位，或是遇到情敵時的心裡劇場了，當然，不管對手如何，在獅子眼裡都是側妃罷了。

NO. 2：天蠍座

給我一個舞台，一個人也能撐起一部大劇

天蠍總是一副若有所思的樣子，當然不是做做樣子，就算遇事表面雲淡風輕，內心一定已經上演了一出大戲，競爭對手還沒有什麼動作，天蠍已經在心裡和對方鬥了好幾場了。

NO. 1：巨蟹座

人生如戲，眼裡心裡全是戲

行動力不足，做的不多，想的夠多，巨蟹不僅能夠用多愁善感刷屏，因為內心活躍程度極高，別人一句無心之話，都可以在巨蟹心裡開出了一朵「舌燦蓮花」，心裡無數個角色即刻就能上演一場「宮心計」。

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