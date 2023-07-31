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農曆6月生肖運勢一次看！屬狗桃花旺、屬鼠有中獎機會

▲隨著立夏到來，立夏後運勢翻紅的三個生肖，分別為屬羊、屬猴與屬蛇。（示意圖／視覺中國CFP）

▲農曆六月12生肖運勢各有消長。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

轉眼間已經進入農曆六月，代表2023上半年正式結束，接下來經歷過酷熱的大暑後，涼爽舒適的秋天就要來了！這段期間12生肖運勢也各有消長，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業/學業和財富的5星指數，不妨參考看看。

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愛情運指數：★★★☆☆

單身者：遇見異性的機會不多，對感情的渴望度也不高，本月你將更多的注意力放在友情和親情上，感情不會有太大的發展。月末有一次較好的機會，把握好機會會有不錯的收穫。

有伴侶：本月你與戀人相處時，基本上能保持良好的心情，但偶爾也會把其他方面帶來的不好情緒發洩到對方的身上，讓對方感覺非常的委屈。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：事業運不太好，常被煩雜瑣事纏身，特別是中旬，內心煩亂異常。應平心靜氣地面對，壞情緒不僅影響工作，還影響健康唷！

學業運：本月有些太過於注重物質享受，愛跟同學進行比較，用上名牌書包、穿上名牌鞋子，對你的學習並沒有幫助，只會讓你因為分心而耽誤學習，一份滿意的成績單比一件名牌衣服漂亮多了。

財富運指數：★★★★★

這個月不管你有沒有買樂透的習慣，都不妨試一試，中獎的機會不小哦。另外，工作上優秀的表現也讓你獲得不少金錢獎勵，可以小小瀟灑一回了。

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的朋友本月遇見能牽手的異性機會較小，但是有機會遇到志趣相投的異性朋友，發展一段不錯的友情。緣分急不了，在等待愛情的時候不要忘記照顧一下友情。

有伴侶：本月你的感情有點死氣沉沉，兩人在一起時會覺得沒什麼話可說，很少有互動。其實感情的交流並非只能談情說愛，彼此說說笑話、唱唱歌，也可以覺得很快樂。

事業學業指數：★★★★★

事業運：工作起來順心順手，大問題沒有，小問題也有人幫著解決。同事遇到不懂的地方向你請教，一定要熱心的幫助，這是提升人際關係最佳的途徑。

學業運：本月定力很好，即使周圍的誘惑再大，也能很好的控制自己貪玩的欲望，一切以學業為主，你的這種毅力很讓家長放心，他們會因為你懂事而感到欣慰。

財富運指數：★★★★☆

財運暢通無阻，想要周轉資金、討債者，只要勇於開口多能心想事成！下半月有機會與頗有商業頭腦的人士結緣，有利帶動財運。

愛情運指數：★★★★☆

單身者：豔遇機會多。上半月有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。下旬愛情貴人運強，有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象。

有伴侶：本月你友情和愛情的天枰有些傾斜哦，將大多數的時間安排在和朋友的聚會中，這讓戀人心裡有些不平衡。所以，你也要適當的給對方一些驚喜作為安撫。

事業學業指數：★★★★★

事業運：情緒高昂的你面對事業顯得鬥志昂揚，每完成一件事、想出一個金點子都充滿成就感，對事業的企圖心很強，願意用心去經營。

學業運：本月有很多展示自我的機會，你的特長能被更多的人知道，也會因此交到一些興趣相同的好朋友，月中要把精力集中到學習上，消化好每天所學的知識，這樣玩起來才沒有後顧之憂。

財富運指數：★★★★☆

財運旺盛，過去一直沒起色的投資項目，本月可望看到希望，重新投入精力去認真處理，將會收到不錯的成效。

愛情運指數：★★★★☆

單身者：在挑選對象的時候不要人云亦云，別人說好你就覺得好，要有自己的判斷。對於沒有把握的對象，還是多加觀察，加深瞭解為好，不要親信他人而斷送了自己的幸福。

有伴侶：感情生活較豐富，易有甜蜜感。熱戀中的人感情較甜蜜，但也易因小事而衝動鬧翻，若能互相體諒，可小事化了，回歸甜蜜。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：決斷力有所下降，本月受周遭環境影響較大，使得你工作的情緒產生不小的波動，很容易讓浮躁的情緒影響了你的判斷，因此在重大決定上宜多徵求身邊人的意見。

學業運：上課的時候注意力不集中，喜歡找同學開小差，老師的批評反而讓你更反感學習，你的行為不但影響了自己而且會影響到同學，破壞你在同學們心裡的形象，課堂紀律不可違背哦。

財富運指數：★★★☆☆

財務支出缺乏計劃性，導致你在經濟上要度過一段緊張時期。適當的減少吃喝玩樂的次數，加強與家人的互動，或許有機會獲得親友的經濟援助。

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月的你在面對感情時，能夠變得更加大膽和主動。因此單身者與異性接觸頻率明顯增多，在接觸過程中多進行互動，有助於更深入的瞭解彼此。

有伴侶：本月感情基本上處於恆溫的狀態，只是情人雙方偶爾會因溝通不良而發生一些爭執，但只要適時表達自己的感受就能找到解決問題的辦法。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：管理者與上司的互動會表現良好，頗得器重。可若厚此薄彼，不關心下屬的話，你的努力也會白費。

學業運：一味的做題而不懂得思考和舉一反三，你得到的永遠只有結果，而不清楚過程，只有真正掌握了方法，以後無論遇到什麼樣的題目都能迎刃而解，多積累經驗和方法是很受用的。

財富運指數：★★★☆☆

本月單憑一身的蠻力去賺取財物，結果只是力氣沒少花，錢賺得卻不多。若還不注意安全還將有破財之事，因此在行動的同時還應多動動腦。

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月要多注重自己的表情，不要太嚴肅，更不要成天黑著臉，這樣會嚇壞身邊的追求者，也讓朋友們不敢親近，損失不少的人氣指數哦，多多微笑，好運會隨之而來。

有伴侶：愛情猶如天氣般變化無常，其中不穩定的情緒起著主要的影響。只要和戀人相處時儘量減少情緒化，你們的感情將能夠穩定發展。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：你在工作中將慢慢瞭解到自己的優勢，找到適合自己的發展方向，做起事來也更具有目標性，表現也更為優異。

學業運：對事物持之以恆的態度讓你本月受益匪淺，很多事情因為你的堅持而得到好的結果，你的這種學習精神讓很多同學佩服，都願意跟你一起學習，共同進步是件很快樂的事情。

財富運指數：★★★☆☆

本月在投資上缺乏決斷的魄力，尤其面對不太熟悉的投資專案會思前想後，即便明知機會在眼前也難以拿定主意。應多相信自己的判斷力和分析能力。

愛情運指數：★★★★☆

單身者：想要戀愛的你變得積極起來，開始樂意接受親人朋友安排的相親，其實不過是認識的一種途徑，很多美好的姻緣都是從相親開始的哦。

有伴侶：本月的愛情發展還算不錯，兩人在一起情緒常處於興奮的狀態，相處也特別的開心，只是到了月末，情緒就顯得不大穩定，容易與戀人發生口角。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：工作停滯不前，似乎還沒摸索出前進的技巧。問題若得不到及時的解決，容易變得心浮氣躁，慌忙下決定勢必出亂子，拿不定注意的時候不防多參考別人的建議。

學業運：本月是比較矛盾的一月，不想成績落後也不想減少娛樂時間，學習和娛樂衝突的時候總是無法取捨，如果你想要玩得開心那就一定要學習好，這樣你就知道哪個比較重要了，學習是前提哦。

財富運指數：★☆☆☆☆

過於樂觀的看待市場形勢，會讓你捲入到財務危機中還渾然不知。儘量多參考身邊投資者的建議，能讓投資變得更為可靠。

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者戀愛慾望強烈，有機會遇到喜歡的對象，但勿匆匆投入感情，多花些時間彼此瞭解才有望開花結果。

有伴侶：本月要多注意和長輩的相處，關係是否融洽會直接影響你和愛人之間的感情溫度。對待長輩多一點包容和理解，家庭會多一份和諧。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：創造力和團隊協作精神在本月都將得到提升。和同事攜手工作能夠做到默契十足，獨自處理事務，能夠從創新出發，創造新成果的機率很高。

學業運：加強和同學的合作能在某些活動和比賽中獲得不錯的成績，在團隊氛圍中讓你感受到合作的重要性和分享的愉悅，在以後的學習中也能很好的反思自己，取長補短。

財富運指數：★★★★★

本月你很有自己的分析能力，不受外界消息的干擾，堅持自己的投資主張，獲益的成功率很高。在日常生活中，能夠理智的進行消費。

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身的朋友不要太癡迷於愛情遊戲，再精彩的遊戲總會有結束的那一刻，小心太投入傷了自己，趕快從遊戲的沼澤脫身，認認真真的期待一段真感情。

有伴侶：愛情陰雨月，有伴侶者可能因太過黏人而讓對方感到厭煩，不要太干涉對方，適當給對方一些空間，讓對方保留一點秘密，距離能夠產生美。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：工作上表現平平，沒有什麼特別的事發生。在公司舉辦的集體活動上，要謹慎發言，以免給自己帶來不必要的麻煩。

學業運：如果時間允許，你可以參加幾個有興趣的培訓班，這樣不但可以豐富你的課餘生活，還能在那裡交到很多興趣相同的朋友，更能從中學到很多書本上沒有的知識，對你來說是一種知識的累積。

財富運指數：★★☆☆☆

上半月有漏財的危機，要多加防範。遠離風險投資，少去購物廣場，銀行卡密碼要保管好，刷卡消費時要多留個心眼。

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月可以多跟長輩們溝通，他們能給你很好的建議，讓你獲益匪淺，甚至他們會有好的介紹，與其自己在未知的路上跌跌撞撞，不如走一條捷徑。

有伴侶：上半月情侶間儘量少提起敏感話題，比如前男女友，很容易引起不必要的麻煩。下半月適合製造浪漫的約會，對方會在心裡深深的被感動，記住你的好。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：要想職位得到升遷，光有積極的工作態度是不夠的，平時還應該多注意積累專業知識，並處理好與同事、上級的關係。

學業運：本月自制力較差，很容易受到周圍同學的影響，看到別人玩什麼就想玩什麼，做什麼都是三分鐘熱度，半途而廢，月中家長的監督力量加大，開始專注於學習，成績較穩定。

財富運指數：★★★☆☆

投資時猶豫不決會使你錯失一些賺錢的良機。資料的收集和市場情況的分析對你而言，尤為重要。有問題多和家人商議，他們會是你理財時不可缺少的助力。

愛情運指數：★★★★★

單身者：不要老宅在家裡，天花板上不會掉帥哥美女，抓住一切休閒時間外出活動，趁著旺盛的桃花運還在，趕快收穫一段甜蜜的戀情吧。

有伴侶：本月情緒愉悅的你對待情感充滿了希望和感恩，與情人相處時容易得到幸福和快樂，同時也可使對方的情緒受到感染，將是甜蜜蜜的一月。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：本月工作起來很有衝勁，工作自然是得心應手，不過有新計畫要實施時，還是應該反覆思考和審視，小心因為一時的成就沖昏了頭腦而掉以輕心。

學業運：本月思維有些僵化，遇到問題不會變化著思考，很容易把自己帶進死胡同，課後多跟老師同學交流，遇到問題及時請教他們，你會覺得輕鬆很多，也能從中得到很多啟發，月末情況有所好轉。

財富運指數：★★★★☆

財運令人羡慕，主財收入穩步上升，偏財也能小有所獲。閒時可以和朋友們聚聚，增進感情，輕鬆愉快地享受生活。

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：不要總是把別人的感情模式套用在自己身上，也不要把別人的伴侶作為參照對象，小心連自己都迷失了。憑自己內心的感覺就好，你真心喜歡的人，你一定感受得到。

有伴侶：周圍的環境對你感情的影響非常明顯，本來就搖擺不定，很容易因為朋友的一句話而徹底倒戈。愛情是自己的，不要總顧慮著別人的眼光，不然會很辛苦。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：月中開始，靈感似乎也隨著匆匆走過的時光一去不復返，不管如何努力思考，也想不出令自己滿意的完美點子。放下手頭的工作，聽聽音樂，說不定就能醞釀出閃耀的光芒。

學業運：本月有些粗心大意，做事情總會出些小毛病，雖然問題不大，但是會給別人留下不夠謹慎的印象，做什麼事情都要多確認和檢查，這樣才能避免不必要的失誤。

財富運指數：★☆☆☆☆

你對投資過分小心，面對好的機會也猶豫不決，以至錯過最佳投資時機，拿不定注意時應該向有經驗之人求教，對自己也應該再多份信心。

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