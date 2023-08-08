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壓力爆大！4星座「最會自我減壓」　雙魚痛哭一場就好了

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲當感覺「壓力山大」你都怎麼紓解呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

生活壓力大到讓人喘不過氣！當你感到不堪重負時，是否能找到適合的方法以釋放內心的焦慮和壓抑？塔羅牌老師艾菲爾分享「4星座」最會替自己釋放壓力，無論是漫步大自然中，感受大地的溫暖與遼闊，或是獨自聽音樂、撫慰心靈，運動用汗水帶走煩惱等等，懂得梳理情緒，將負面想法化為積極力量。想要學習紓壓也可多親近這些人。

艾菲爾盤點「最懂得自我紓壓」4星座，同時參考太陽、上升、月亮星座：

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第4名：巨蟹座

重視家庭與情感的巨蟹座，喜歡享受溫馨、安穩的生活，也喜歡關心和照顧別人。當感覺壓力如排山倒海而來時，會選擇回到自己最熟悉、最安全的「家」，或是與最親近的人相聚。這樣能安撫你的心靈，幫助你重新充電，以調整心態和狀態，不會急躁或焦慮。你深信只要有家人與愛人的支持，沒有什麼困難是不能度過的。

第3名：雙魚座

你富有想像力和同情心，喜歡沉浸在自己的夢幻世界中，也樂於幫助他人解決困難。而當自己備感壓力時，會選擇痛哭一場，將悲傷與不快樂透過眼淚洗滌掉，讓心靈得到淨化、重獲新生。此舉能讓你尋找新的目標和方向，不會停滯或消沉。你相信人只要有夢想和希望，沒有什麼挑戰不能面對。

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲雙魚座痛哭一場後重獲新生。（示意圖／pixabay）

第2名：獅子座

充滿自信與魅力的你，喜歡成為眾人焦點，也不吝於表達自身感受。當壓力大時，你會選擇唱歌跳舞，把壞情緒透過音樂與動作釋放出來，身心得到舒暢，也藉此展現個人才華和風采。你也會用紓解壓力的方式，去尋求他人的支持和讚賞，不會孤立或沉默，深信只要有朋友和家人陪伴，所有煩惱都能被解決。

第1名：射手座

你熱愛自由和冒險，喜歡接觸新事物和環境，當肩負龐大壓力時，你會選擇迎向自然，去些從未去過的地方，或參與刺激活動，如跳傘、攀岩，能放鬆身心靈、看看更廣闊的世界。你也會用沉澱和解的方法，去面對自身的問題，不會逃避或埋怨，相信只要有信心和勇氣，所有挫敗終將會被克服。

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