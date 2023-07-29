「我們要命」反對設發電廠　里長跳上桌抗議

▲「可寧衛」設廠說明會中，里長彭明聰跳上桌高喊抗議。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市府專案核准股票上市公司「可寧衛」到桃園科技園區設置SRF（固體燃料棒）發電廠，29日在地方召開說明會，卻遭近200民眾以空汙嚴重群抗議，當地里長彭明聰更跳上會議桌高舉抗議大字牌，強調不會被摸頭，其他大潭里民也表示，里內已有全世界最大的台電大潭天然氣電廠，又有接二連三焚化爐進駐，空汙問題十分嚴重，對廠方抨擊「你們要錢，我們要命」，再多的回饋金也沒命花。

廠方蔡姓總經理表示，可寧衛在台灣廢棄物清除處理居於領導地物之一，會將空汙降到最低，並會比照政府規定給地方居民適當回饋。

▲觀音區不少里長在觀音里葉姓里長率領下，起立相挺反對「可寧衛」設廠。（圖／記者楊熾興攝）

今日上午說明會中，當地市議員吳進昌、許更生先後發言反對「可寧衛」設廠在大潭里，因為當地已有太多汙染，且有兩家在鄭市府時代，以專案核准通過進駐，總共3家SRF（固體燃料棒）發電廠，碳排量高達煤炭的三分之一以上，非觀音大潭鄉親可承受之重，吳、許2人反對中央假推動能源轉型之名，硬塞未經環評及地方認同的任何有空汙疑慮的產業進駐桃園科技園區，出席的可寧衛蔡姓總經理表示，可寧衛被認可為台灣廢棄物清除處理業的領導者，尤其是對處理有害事業廢棄物的中間固化處理及具良好管理的一般事業廢棄物衛生掩埋場著稱，未來SRF（固體燃料棒）發電廠也會減汙降汙著手，同時在２年後商轉發電後也會回饋里民。

▲胡姓里民更發言抨擊「你們要錢，我們要命」，再多的回饋金也沒命花。（圖／記者楊熾興攝）



里長彭明聰表示，3家SRF廠在大潭里，所有行政程序都走完了，錯誤政策害死大潭里民，廠家賺錢里民受苦，他也是廠家要來開發現才被告知，真是多麼的可惡。彭明聰強調，他不會被摸頭，他開說明會就是對大家來負責任，並跳上主持會議桌上高舉抗議牌大喊抗議抗議，也獲得民眾拍手支持一同高喊「抗議！抗議」，讓廠商滿臉苦澀。

另有大潭里一鄰胡姓里民也直指「可寧衛」設廠賺錢，卻要里民飽受汙染之罪，再多的回饋金也沒命花用，抨擊「你們要錢，我們要命」，倘若讓「可寧衛」輕易進來 那麼以後就更檔不住其他煙囪空汙問題之廠商進駐桃園科技園區。說明會在抗議聲草草結束。

面對居民質疑，廠方蔡姓總經理表示，可寧衛在台灣廢棄物清除處理居於領導地物之一，會將空汙降到最低，並給地方居民適當回饋。