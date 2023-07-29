明仁會大哥上「鑽石大樓」嫌小姐服務差...瓦斯槍打頭　警方追緝中

▲明仁會分會長跑到萬華鑽石大樓消費，不滿小姐服務不好，與現場人員互毆，開槍後逃逸。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

萬華曾多次遭查獲賣淫、私娼的鑽石大樓，日前驚傳暴力事件，道上相傳出一名竹聯幫明仁會大哥想插旗，上門消費後藉口服務不好，與現場人員大打出手，最後掏出瓦斯槍朝現場人員頭部射擊，所幸送醫無大礙。警方已鎖定犯案男子身分，正追緝他到案說明。

知情人士透露，北市萬華區的鑽石大樓曾多次被警方查獲私娼賣淫，但是卻有消息指出，竹聯幫仁堂明仁會一名陳姓重量級幹部也看上此處，28日前往消費後，藉口小姐服務不好，與現場一名范姓男子大打出手，雙方當場打得不可開交。

陳還拿出瓦斯槍，直接朝范姓男子頭部射擊，事後隨即逃離現場，所幸范姓男子送醫後並無大礙，警方發現犯案男子身分，正全力追緝他到案。

據了解，陳在2016年間，因為朋友遭人嗆聲，竟直接撂人尋仇，但是找不到對方，竟直接持西瓜刀隨機砍殺1名打球民眾；在2022年間，又設局迷昏富二代後詐賭，逼賭債強拍裸照、不雅影片。後來，陳得知女友與其他堂口幫眾的前妻，在網路上吵架，竟然直接去據點將17歲的小弟強行押走痛毆，雙方事後互相尋仇，明仁會位於中和的車行也被砸店，抓起一陣風波。

據悉，發生地點的鑽石大樓，早年屬於地方角頭「龍山寺口」的地頭，但這幾年各方勢力覬覦私娼利益，包括本省、外省以及地方人士都想參一腳，現在連明仁會都要介入，警方正全力蒐證，避免各方勢力爆發衝突。