　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明仁會大哥上「鑽石大樓」嫌小姐服務差...瓦斯槍打頭　警方追緝中

▲▼北市街頭入夜後鶯燕林立，許多尋芳客在街頭找尋對象「配對」。（圖／翻攝畫面）

▲明仁會分會長跑到萬華鑽石大樓消費，不滿小姐服務不好，與現場人員互毆，開槍後逃逸。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

萬華曾多次遭查獲賣淫、私娼的鑽石大樓，日前驚傳暴力事件，道上相傳出一名竹聯幫明仁會大哥想插旗，上門消費後藉口服務不好，與現場人員大打出手，最後掏出瓦斯槍朝現場人員頭部射擊，所幸送醫無大礙。警方已鎖定犯案男子身分，正追緝他到案說明。

知情人士透露，北市萬華區的鑽石大樓曾多次被警方查獲私娼賣淫，但是卻有消息指出，竹聯幫仁堂明仁會一名陳姓重量級幹部也看上此處，28日前往消費後，藉口小姐服務不好，與現場一名范姓男子大打出手，雙方當場打得不可開交。

陳還拿出瓦斯槍，直接朝范姓男子頭部射擊，事後隨即逃離現場，所幸范姓男子送醫後並無大礙，警方發現犯案男子身分，正全力追緝他到案。

據了解，陳在2016年間，因為朋友遭人嗆聲，竟直接撂人尋仇，但是找不到對方，竟直接持西瓜刀隨機砍殺1名打球民眾；在2022年間，又設局迷昏富二代後詐賭，逼賭債強拍裸照、不雅影片。後來，陳得知女友與其他堂口幫眾的前妻，在網路上吵架，竟然直接去據點將17歲的小弟強行押走痛毆，雙方事後互相尋仇，明仁會位於中和的車行也被砸店，抓起一陣風波。

據悉，發生地點的鑽石大樓，早年屬於地方角頭「龍山寺口」的地頭，但這幾年各方勢力覬覦私娼利益，包括本省、外省以及地方人士都想參一腳，現在連明仁會都要介入，警方正全力蒐證，避免各方勢力爆發衝突。

ET快訊
快訊／午後對流開轟！　9縣市大雨特報
大哥嫌「鑽石大樓」小姐服務差！　瓦斯槍打頭跑了
女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛
快訊／水母漂沒起來　中和男泳池溺斃
快訊／墾丁幼鹿死亡！
快訊／楊勇緯闖世大運金牌戰！　確定奪牌
快訊／漂流木藏「人形物體」！　東石港驚見腫脹浮屍
31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！　新北警說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彎不過就填海！300萬BMW掉排水溝　23歲男酒駕...暴衝畫面曝

假警察硬上按摩女！逃17年自首：面對年輕過錯　法官這樣判

玩妻手機…姊夫訊息狂跳「想要妳了」　科技業副理綠炸怒告

明仁會大哥上「鑽石大樓」嫌小姐服務差...瓦斯槍打頭　警方追緝中

新北泳客溺斃！「水母漂沒換氣」教練拉上岸一看...口中有血

梅花鹿遭綁架傷勢曝光！成鹿丟水灘「斷腿重傷」　幼鹿1死1救回

快訊／漂流木堆藏「人形物體」！　嘉義東石港驚見腫脹浮屍

獨／大樓外牆剝落鋼筋外露...住戶控管委會擺爛　主委：我要卸任了

躲完颱風要外出…鐵皮遮陽板被吹垮擋大門！　男被困求助消防員

快訊／性騷擾成立！對女學生喊「下麵給妳吃」　豐原高中教官慘了

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

彎不過就填海！300萬BMW掉排水溝　23歲男酒駕...暴衝畫面曝

假警察硬上按摩女！逃17年自首：面對年輕過錯　法官這樣判

玩妻手機…姊夫訊息狂跳「想要妳了」　科技業副理綠炸怒告

明仁會大哥上「鑽石大樓」嫌小姐服務差...瓦斯槍打頭　警方追緝中

新北泳客溺斃！「水母漂沒換氣」教練拉上岸一看...口中有血

梅花鹿遭綁架傷勢曝光！成鹿丟水灘「斷腿重傷」　幼鹿1死1救回

快訊／漂流木堆藏「人形物體」！　嘉義東石港驚見腫脹浮屍

獨／大樓外牆剝落鋼筋外露...住戶控管委會擺爛　主委：我要卸任了

躲完颱風要外出…鐵皮遮陽板被吹垮擋大門！　男被困求助消防員

快訊／性騷擾成立！對女學生喊「下麵給妳吃」　豐原高中教官慘了

鍾欣怡穿比基尼遭酸「噁心」！　高EQ回擊：你媽就是有自信

買預售遇「延遲交屋」　民眾1前提可向建商求償

彎不過就填海！300萬BMW掉排水溝　23歲男酒駕...暴衝畫面曝

陳吉仲升任農業部長遭酸　陳建仁力挺：他一向盡心盡力

假警察硬上按摩女！逃17年自首：面對年輕過錯　法官這樣判

快訊／午後對流雨開轟！9縣市大雨特報　雨下到入夜

半小時前才知「有女兒了」！　20歲準爸爸回家路上撞車亡

玩妻手機…姊夫訊息狂跳「想要妳了」　科技業副理綠炸怒告

剛到英國第一天「萬元現金遭扒」！　梁舒涵遇假警察：竟是同夥

世大運銀牌孫家閎賽前一天睡不著　學武術全因李連杰

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

對女學生喊「下麵給妳吃」高中教官慘了

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女肩挫傷

31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！騎士：原廠非改管　新北警說話了

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

男女颱風天登山受困　恐吃25萬罰單

墾丁鹿園被偷2鹿找到了！　恆春警釐清其中疑點追緝

梅花鹿遭綁架傷勢曝！成鹿丟水灘「斷腿重傷」

知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

【刑事特搜】全台最大魔術店淪偽鈔工廠　計程車司機一張照片助破案

即／苑裡出口1車衝出邊坡！傷亡不明

少女愛上媽媽前男友　墮胎反告性侵被打臉

快訊／嘉義東石港驚見腫脹浮屍

新北泳客溺斃　教練拉上岸一看「口中有血」

更多熱門

相關新聞

黑幫詐財5千萬　小弟A180萬被打到自首

黑幫詐財5千萬　小弟A180萬被打到自首

綽號「夏安」的竹聯幫成員夏尉瀧，成立「仟賀公司」兜售「生基罐」，佯稱可為生者祈福求財，詐騙至少9人獲利5千萬元，結果葉姓小弟從中A走180萬元，夏男發現後，把葉男押到山上毒打一頓，再押回家討債，葉男父母經濟吃緊放棄金援，直到葉男趁隙逃脫自首，檢警一舉破獲這個黑幫集團，台北地檢署26日起訴夏等10人。

檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人

明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！

明仁會誘少女賣淫　恐嚇+餵毒控制！

明仁會幹部吸金4千萬　水產公司淪詐騙水房

明仁會幹部吸金4千萬　水產公司淪詐騙水房

關鍵字：

明仁會鑽石大樓服務竹聯幫仁堂

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面