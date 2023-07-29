梅花鹿遭綁「賤價1萬元賣出」！看新聞才知是贓物　買家也慘了

▲2頭幼鹿遭竊賊以每隻1萬元賤價賣出。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

中颱杜蘇芮過境期間，屏東恆春竟有竊賊趁著颱風夜闖入園區「綁架」梅花鹿，偷走1大2小共3頭鹿，其中成鹿因體型太大不好搬運，竟遭竊賊綑綁四肢隨意丟棄路旁水灘中。警方調查，潘嫌(39歲)、陳嫌(29歲)2人因有買家以每隻1萬元價格下單買鹿，才會闖入園區行竊；而買家在新聞報導後驚覺買到贓物，雖主動聯繫歸還，但仍遭依收受贓物罪、違反動保法移送法辦。

恆春警方調查，潘、陳2嫌因有買家「下訂單」要買梅花鹿，因此心生歹念，趁著27日凌晨颱風夜闖入恆春一處生態園區中竊鹿，一次帶走1大2小共3頭梅花鹿，不料因成鹿體型太大不好搬運，2嫌不顧成鹿四肢處於被綑綁狀態，竟狠心將牠隨意丟棄路邊水灘中，僅帶走2頭幼鹿。

園方隔天巡視園區，發現成鹿受傷躺在地上，驚覺有人闖入，經清點後少了2頭幼鹿，全案因此曝光。警方獲報後立即前往現場勘察採證，檢視監視器發現竊嫌係於凌晨3時許潛入園區偷鹿後逃逸，迅速掌握2嫌身分，並於29日將2嫌逮捕，全案依竊盜罪嫌移送。

警方調查，2頭幼鹿遭竊害園方損失40萬元，但2賊得手後，竟以每隻1萬元賤價賣出。買家購得2頭幼鹿後，直到看了新聞才驚覺自己買到「贓物」，嚇得急忙主動聯繫並歸還，但仍警方遭依收受贓物罪、違反動保法移送法辦。

遭綁架的3頭鹿中，成鹿腿部有骨折情況，雖被園方救起，但傷勢嚴重，狀況不樂觀，預計31日要送往屏科大急救；而尋回的2頭幼鹿中，其中1頭因淋雨而失溫，返園不久後即死亡、另頭幼鹿則還能喝母奶，恢復狀況良好。

▼潘、陳2嫌遭警方逮捕。（圖／記者陳崑福翻攝）