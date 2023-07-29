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社會 社會焦點 保障人權

獨／大樓外牆剝落鋼筋外露...住戶控管委會擺爛　主委：我要卸任了

記者邱中岳／台北報導

北市士林區有一棟大樓屋齡約40多年，但大樓外牆磁磚掉落、牆壁鋼筋裸露，甚至屋頂的逃生空間都變成私人的空中花園，住戶指控，每個月都有繳管理費，質疑管委會不出面協助改善。針對此事，管委會主委回應，「我要卸任了啦，接著換人做了，謝謝」。

北市士林區通河東街上的一處社區「國林長堤」大樓，屋齡約43年左右，但住戶指控，社區最近外牆剝落嚴重，之前還聽說砸到住戶的車子還求助無門，颱風來的時候都會很害怕，畢竟出入的人那麼多，家中還有老小。

▲▼北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

▲北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

▲▼北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

住戶指出，現任管委會都好像沒有在做事，室內公共空間的鋼筋裸露也都置之不理，每個月也沒有開會討論或跟住戶研究修繕方式，繳交的管理費不知道在繳甚麼意思的。

▲▼北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

住戶還說到，每個月按照坪數需要繳交1千多元的管理費，一般房子老舊就要做修繕的動作，不然我們繳交管理費有何用，不如就乾脆不要繳了；除此之外，這半年來老鼠問題變得很嚴重，用黏鼠板半年抓了20、30隻，後來懷疑是頂樓被住戶變成自家空中花園、菜園。

▲▼北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

▲大樓頂樓被當自家菜園、花園，惡臭難忍，住戶懷疑與老鼠變多有關。（圖／住戶提供）

▲▼北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

該住戶表示，直接到頂樓看，發現惡臭味撲鼻，相當難以忍受，要找管委會陳情都找不到人，唯一跟管委會有關的人可能就是地下停車場的管理員，大樓40多年應該積攢不少管理費用，但是管委會卻不願意拿出來修繕公共空間，管委會可以說是形同虛設。

最後《ETToday新聞雲》記者實際致電給長堤大樓主委，對於外牆剝落、屋內鋼筋裸露詢問，對方回應「目前北市府建管處有發函，目前正在處理」，但後續追問，頂樓公共設施被當成花園，主委則表示，歷來都有開會討論，所以大家都有「默契」。

▲▼北市長堤大樓屋齡40多年，住戶指控管委會都沒有進行修繕，外牆磁磚剝落都沒有整理。（圖／住戶提供）

所有事情都會在開會被列入討論且記錄，但是卻被指控很久沒有開月會，主委僅表示，「好啦好啦，我現在要卸任了，接著要換人做了」，表示謝謝後結束對話。

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